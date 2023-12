Marie Claire Harp sale en defensa de Marko Música, y se la canta de frente a Carolina Tejera (+Mensaje)

En los últimos meses la actriz venezolana residenciada desde hace varios años en Estados Unidos, Carolina Tejera, ha estado en el ojo del huracán por los fuertes comentarios que realiza en contra de figuras venezolanas del medio, primero fue con la también actriz Norkys Batistas y ahora con el reconocido humorista y creador de contenido Marko Música.

La situación comenzó cuando la recordada Eva Ganados de la exitosa novela “Gata Salvaje” sostuvo una entrevista en el Podcast “Luego de la pausa” de Gustavo Campos, en el cual sin pelos en la lengua se fue contra el show de sostuvo hace días Marko en el Arena Kaseya Center de Miami, al cual consideró que fue una “farsa”.

“De verdad tú me vas a convencer a mí que el mejor comediante venezolano en Estados Unidos es el ser este, que supuestamente llenó el Arena Kaseya Center cuando es mentira. Regalaron yo no sé cuántas entradas. Por favor, no seamos hipócritas y mentirosos. El mejor comediante venezolano actualmente es George Harris”, expresó de manera muy seria Tejera.

Como era de esperarse las declaraciones han levantado muchos comentarios negativos en las plataformas 2.0 contra la también modelo, entre ellas, la de la presentadora y exreina de belleza venezolana Marie Claire Harp, quien en su cuenta personal de Instagram compartió un tremendo mensaje.

“Debería más bien aplaudir y dejar de tirar tanta tierra. Cuando ella se fue no hubo más que buenos deseos para su carrera, que no haya construido nada fuera de nuestras fronteras y ahora solo hable de manera despectiva de quienes están construyendo, es otra cosa”, aseveró la Miss Falcón 2013.

Pero, el mensaje no termina allí la participante de la primera temporada del reality "La casa de los famosos" en su versión mexicana también tildó a Tejera de problemática.

“No recuerdo ningún venezolano tirarte cuando te sacaron de la novela que estabas realizando con Telemundo en el 2011 por malas actitudes y egocentrismo hacia el equipo de trabajo. No te han vuelto a contratar por tu personalidad tan irreverente y poco cercana. Desde el 2011 no has tenido ni un solo proyecto por tu conducta”, aseveró.

Otras figuras del medio como Manuel Rodríguez y Andreina Álvarez, también han salido en defensa de Marko Música.