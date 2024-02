Papá de Alejandra Guzmán rompe el silencio tras polémica de supuesto acto de abuso sexual contra menor (+Declaraciones)

Enrique Guzmán, padre de la cantante mexicana Alejandra Guzmán y expareja de la primera actriz Silvia Pinal, se encuentra en el ojo del huracán desde finales del 2023, cuando en los medios de comunicación y plataformas digitales comenzaron a salir rumores de actos de abusos sexuales contra la hija de 12 años de su exnuera Mayela Laguna, durante una fiesta.

En noviembre del 2023 el cantante ofreció unas declaraciones a la prensa mexicana, quienes no dudaron en preguntar por las polémicas de abuso, y el hombre sin pelos en la lengua compartió una impresionante respuesta. “Y me gustaría mucho, porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, indicó.

El comentario hizo levantar la molestia de los fanáticos de la industria del entretenimiento, quienes tildaron a Guzmán de realizar declaraciones “muy fuera de lugar”. Y es que, es de conocimiento público que hace varios años Frida Sofía, hija de Alejandra, llamó a su abuelo un “pedófilo asqueroso”, tras según haberla tocado en sus partes íntimas cuando ella una pequeña.

“Me da asquito cuando dice: pues es que es familia. No señor, o lo que seas pedófilo asqueroso, no soy tu fuc… familia, me vale madre, pero a veces la sangre no es tan gruesa cabrón. Pedófilo cul…”, indicó en su momento Frida.

Ante ambas polémicas Enrique Guzmán ha decidido dar la cara y defenderse de las fuertes acusaciones que han dejado su reputación muy comprometida. De acuerdo con un artículo de la revista People en Español, el intérprete de “Dame Felicidad” confesó que existe errores muy difíciles que se cometen a lo largo de la vida, pero que es parte del proceso para aprender y crecer.

“Hay cosas que debimos haber evitado, errores cometidos en el camino. Los eventos sobre dicha menor, no son bonitos, profieres guardarlos en una bolsita por acá, en algún lado, y no volverlos a enfrentar, nada más. Pero la vida estar solo es muy difícil. Hay golpes y respuestas, y hay gente que te trata de distinta manera”, puntualizó.