Alejandra Guzmán confesó que se embarazó por “conveniencia” (+Video)

Aunque no tenga una buena relación con su hija Frida Sofía, la cantante mexicana Alejandra Guzmán, no guarda rencor por ella y espera en algún momento reconciliarse, pese a no tener ningún tipo de comunicación. Recientemente, volvió a recordarla en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en la que reveló detalles sobre cómo fue su embarazo y la razón por la que decidió dar a luz a quien hoy tiene 31 años de edad.

“La Guzmán” recordó que pensaba que no podría tener hijos porque nunca se cuidó, pero tampoco había salido embarazada. Cuando recibió la noticia de que sería madre, lo primero que se le vino a la mente es que podría descansar, pues en ese momento se encontraba en la cúspide del éxito y necesitaba alejarse un poco de todo lo que acarreaba ser famosa, sin embargo, sus planes no salieron como esperaba, porque lo menos que hizo fue descansar.

“Yo tenía 23 años cuando me embaracé y estaba en la cima porque (la canción) ‘Eternamente Bella’ estaba sonando a todo lo que daba. Yo decía que quería tener un hijo para poder parar toda la fama y la locura que era aquello, me embaracé para poder descansar, pero pues ya nunca más descansé”, recordó la intérprete de “Hacer el amor con otro”.

Su emoción se dio luego de no saber lo que le esperaba, pero, su madre Silvia Pinal sí sabía perfectamente lo que era ser madre, y aunque cuando la futura abuela recibió la noticia no le reclamó a Guzmán, tampoco demostró gran alegría, siendo que Frida Sofía es una de sus primeras nietas.

En el mes de septiembre, la rockera reveló que su primogénita, quien también es cantante, la golpeó en repetidas ocasiones. "Sí (me golpeó). Hubo varias (...) Había una persona, que es Alejandra Covarrubias, que es mi asistente hace mucho tiempo, y se encargó de sacarme de la casa. No podíamos controlarla", dijo.

Según lo explicado por Alejandra, la violencia de su hija se desató cuando decidieron enviarla a rehabilitación por el abuso de pastillas para controlar borderline o trastorno de límite de la personalidad. "Creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón", indicó.