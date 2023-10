Alejandra Guzmán sin haber sido invitada a la boda le dedicó unas palabras a su sobrina Michelle Salas

Este sábado 14 de octubre, la influencer mexicana Michelle Salas e hija del cantante Luis Miguel, contrajo nupcias en Italia con su novio, el empresario Danilo Díaz, en una ceremonia celebrada por todo lo alto y que contó con la inesperada asistencia de su padre, quien la reconoció cuando ella tenía 18 años.

De acuerdo a la revista Quién, 'El Sol de México' habría llegado en un helicóptero para cumplir con su hija en este día tan especial. Aunque tuvo que posponer algunas presentaciones, el artista entregó a Salas en el altar y estuvo toda la noche sentado en la mesa de los novios junto a su actual pareja Paloma Cuevas, y su exmujer, Stephanie Salas, la madre de la novia.

Sin embargo, en esta celebración reinó la ausencia de varias figuras de la dinastía Pinal, a la que la mujer de 34 años pertenece, llevando la sangre de famosas como Sylvia Pasquel, Silvia Pinal y la intérprete Alejandra Guzmán, quien decidió dedicarle unas palabras a su sobrina, pese a no haber sido tomada en cuenta para el casamiento.

Ya en el mes de septiembre, Guzmán había confirmado que no fue invitada y le "achacó" los motivos a Pasquel, con quien no se la lleva muy bien. "No, (me invitaron) Pregúntale a 'Sylvita', que me quiere tanto", declaró la azteca para el programa Ventaneando.

Este sábado y casi que al mismo tiempo que Michelle aceptaba a su esposo en la toscana italiana, la cantante de "Yo te esperaba" fue abordada por los periodistas en el aeropuerto de la Ciudad de México para preguntarle nuevamente si había sido invitada. "Pues estaría yo allá, ¿no?" respondió 'La Guzmán'. "No estaría trabajando, pero tengo trabajo, mi amor", recalcó.

Ante el festejo de su también ahijada, la rockera quiso dejarle un emotivo mensaje para felicitarla por su unión: "La amo, a Michelle le mando un beso, que tenga el día más feliz de su vida, me da gusto que esté feliz, eso es lo más bello en la vida". Asimismo, aplaudió la presencia de Luis Miguel en el bodorrio: "Fue su papá, ¡que padre!".

¿"La reina de corazones" le tiró a Michelle Salas?

Luego de sus declaraciones, Alejandra publicó una fotografía con la mayor de la dinastía, la actriz Silvia Pinal, a quien se le ve en silla de ruedas a causa de su avanzada edad. "Caracoles", escribió la cantante de 55 años, al pie de la fotografía en la que hace una figura de caracol.

Los internautas interpretaron el mensaje como una posible indirecta a su sobrina, pues dentro de la jerga mexicana una seña de este molusco significa una grosería.