Omar Enrique se lava las manos ante lo sucedido en La Carlota con Romeo Santos (+Video)

Durante muchos años, la actividad del entretenimiento en Venezuela se vio afectada por una pausa que parecía interminable. Fue gracias a una idea que tuvo Omar Enrique, que más tarde se materializó, que la industria nacional se reactivó para brindarle al público conciertos y espectáculos de óptima calidad, con estándares internacionales.

“No ha sido un camino fácil pero sí satisfactorio, gracias a todas las sonrisas de millones de personas que han acudido los conciertos que se han organizado con un equipo de profesionales de la más alta ética, moralidad y responsabilidad, que se han comprometido con un público exigente”, dijo de entrada el cantante y empresario zuliano.

Es por eso que, el zuliano, a través de sus empresas productoras de eventos, se desvincula totalmente de Panteras Entertainment y Global Boletos y sobre todo, de lo ocurrido con la presentación del cantante Romeo Santos en Caracas, donde el concierto anunciado para el domingo 10 de diciembre y programado para las 9 pm, inició a las 5 de la madrugada del lunes “No existe ni existió relación alguna con la negociación o producción del show, puesto que la misión y visión principal de OM Producciones y Agte Live Entertainment es trabajar por y para la gente”, señaló Omar Enrique.

“La unica vinculación que tuve fue mi intervención para que el artista no dejara de venir al país, porque la empresa no le había cumplido sus requerimientos. El día del concierto el artista iba a suspenderlo y logré convencerlo para que no lo hiciera porque lel público no tenía la culpa de que esa empresa le haya quedado mal”, precisó.

"La intención siempre fue el rescate de esta industria en Venezuela, pero haciéndolo con la responsabilidad que amerita. Somos un equipo multidisciplinario que cuida todos los detalles, por mínimos que parezcan, y se enmiendan los errores para no repetirlos. Además, quiero dejar claro que este negocio no es para delincuentes", puntualizó.

El empresario resaltó, además, que su carrera como cantante le ha brindado la experiencia que se requiere para conocer a profundidad una industria tan satisfactoria como completa, por lo que se debe ser meticuloso en cada paso que se dé porque los artistas y el público se merecen respeto. Es por eso que sus eventos son referencia en Venezuela y cada vez son más los artistas que vuelven a encontrar en el país un escenario ideal para potenciar sus carreras.

Los resultados son evidentes: eventos sold out con los artistas más importantes de las últimas décadas y de las nuevas generaciones que, en muchos casos, vuelven a agendar conciertos en el país; reconocimiento de la prensa y de los medios de comunicación y, lo más importante, el aplauso de los asistentes. Un mérito que se obtiene sin improvisaciones y con la excelencia como norte, "porque el objetivo es ver feliz a los venezolanos con sano entretenimiento, porque es un público que merece lo mejor”, finalizó Omar Enrique.