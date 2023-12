Panteras Entertainment emite un comunicado pero contradice a Romeo Santos ¿Quién tiene la razón?

Ocho horas de retraso fueron las que protagonizaron el concierto de Romeo Santos en Caracas, una falta de organización que alteró a los fanáticos y provocó que muchos hicieran caso omiso al dinero que invirtieron en asistir y prefirieran retirarse de la Base Aérea de La Carlota. A las cuatro de la mañana apareció el artista en escena, cuando su espectáculo tuvo que haber comenzado alrededor de las diez de la noche.

Tras la algarabía de los asistentes que manifestaban su descontento, el bachatero hizo acto de presencia abriendo el show con "El pañuelo", dándole rienda suelta a casi dos horas de presentación en la que se escucharon sus más grandes éxitos con el grupo Aventura, y otras canciones amadas por sus seguidores que pertenecen a los diferentes álbumes que ha lanzado como solista.

Aunque fue muy bien recibido por todos, el estadounidense tuvo que hacer una pausa para explicar lo que había sucedido, echándole la culpa a la productora encargada de llevar a cabo el recital. "Una situación involucra a la misma empresa que organizó este evento, una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público", dijo.

"Yo llevo 26 años de trayectoria, pueden googlear, pueden documentarse, pueden informarse los que no conocen; nunca le he faltado el respeto a mi público. Nunca he cancelado un show. Fue sencillamente culpable la empresa que organizó el evento", agregó. Al mismo tiempo, el cantante agradeció constantemente al público por apoyarlo y quedarse a esperarlo.

Panteras Entertainment habló

Luego de lo acontecido que ha sido todo, y las duras críticas que ha recibido la empresa liderada por Francisco Ugueto, el equipo de prensa decidió emitir un comunicado para explicar lo sucedido. En el texto publicado a través de sus redes sociales reza lo siguiente: "Debido a restricciones en el espacio aéreo entre Aruba y Venezuela, el avión chárter encargado de transportar el equipo y los instrumentos de Romeo Santos tuvo que seguir una ruta indirecta, pasando por República Dominicana. Además, al aterrizar en República Dominicana, el avión fue sometido a una exhaustiva revisión por parte de las autoridades locales".

"Esta revisión inesperada resultó en un retraso significativo, ya que se requirió desembarcar y examinar más de 1.700 kilos de equipo, incluyendo 80 racks y 102 maletas con instrumentos. Este proceso concluyó cerca de la medianoche, permitiendo finalmente el despegue hacia Caracas", suscribe la empresa. De igual forma, aclararon que el artista llegó a Venezuela a las diez de la noche, usando una ruta alternativa de Curazao.

Finalmente, destacaron el compromiso del artista con sus fanáticos y ratificaron que, lo sucedido se escapa de las manos de la productora y el cantante. Sin embargo, a pesar de que horas antes su dj había informado que perdieron el vuelo, Santos comentó que, el retraso fue netamente culpa de los organizadores del evento, pero, hay que tomar en cuenta que no hablaba de Panteras Entertainment, sino de Mas Q Live, la empresa que sirvió como puente para que el estadounidense viniera a Venezuela, al igual que se encargaron de llevarlo a Aruba.