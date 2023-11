Omar Enrique confirma la visita a Venezuela de una famosa agrupación ¿Ya se imaginan de quién se trata? (+Video)

Para nadie es un secreto que, en este último año el merenguero venezolano Omar Enrique, ha sido el responsable de un importante número de conciertos que se han dado en el país, con espectáculos que en algún momento nadie imaginó presenciar en Venezuela. Es por ello que, una de las razones por las que siempre tiene los ojos de la prensa encima es para saber cuáles otros artistas tocarán suelo criollo en los próximos meses.

Recientemente, el cantante volvió a dar indicios de la llegada de una importante agrupación al país, revolucionando a todo un público que comenzó a especular sobre de cuál podría tratarse. Mediante una entrevista virtual, el artista resaltó que le han pedido mucho que traiga ese grupo a Venezuela, pero no quiso revelar mayores detalles. “A la gente que me escribe a mi Instagram, hay un grupo que me han pedido la locura. No voy a decir cuál es, pero ese grupo viene también”, dijo el zuliano.

Al hacerse viral sus declaraciones, los nombres comenzaron a salir y como era de esperarse, el de RBD figuró entre las opiniones, y es que, el grupo mexicano se encuentra actualmente ofreciendo una serie de conciertos como parte de su gira de reencuentro ‘Soy Rebelde Tour’, pasando por Estados Unidos con varias fechas, y a principios de este mes viajaron a Colombia, dando tres exitosos conciertos en Medellín, por lo que no sería descabellado verlos acá en el país.

Hay que recordar que, hace unos meses, el vocalista de la banda Christopher Uckermann, dejó claro que en diciembre finalizará el tour y no darán más fechas para el 2024, desilusionando no solo a los venezolanos sino a miles de fanáticos de países como Chile, Argentina y Perú, que quedaron con ganas de vivir la RBD Manía.

Sin embargo, hace unos días también asomaron la posible llegada de los Backstreet Boys, y es que, de acuerdo a una información suministrada por la periodista de espectáculos Yolimer Obelmejías, la banda estadounidense iniciará su gira y pisará nuestras tierras. “Tengo que anunciarle al país, a toda Venezuela, que lo más probable es que en el mes de septiembre de 2024 regresen al país los integrantes de la agrupación estadounidense Backstreet Boys”, dijo.

Por esta razón, aún no se sabe a ciencia cierta cuál grupo llegará próximamente, pero, la verdad de todo es que tocará esperar al 2024 y al comerse las 12 uvas el 31 de diciembre de este año pedir en sus deseos la visita de sus artistas favoritos a Venezuela, para poder seguir disfrutando de una amplia carta de presentaciones.