¿Oh y ahora quién podrá defenderla? Conoce la razón por la cual abogado de Yailin “La Más Viral” le dejó el pelero

Los escándalos, polémicas y malos entendidos en la vida de la cantante dominicana Yailin “La Más Viral” parecen no tener punto y final, y no solo hablamos de los problemas que ha sostenido con su hermana Kimberly, con el padre de su hija Cattleya, el cantante Anuel AA y últimamente con el rapero neoyorkino Tekashi 6ix9ine, sino que ahora recibe un nuevo golpe, su abogado Andrés Toribio, compartió que ya no trabaja con la cantante.

A través de un comunicado, Toribio que por varios fungió como representante legal de la intérprete de “Bad Bxtch” dio a conocer el final de toda la relación con la exponente de la música urbana, alegando que por años entrego honestidad, coherencia y compromiso social en todas las gestiones de Yailin.

“Hago saber, que por asuntos propios, nuestra oficina renunció a dar servicio o asistencia jurídicas a la joven e intérprete de música urbana Georgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin “La Más Viral”. Por más de 13 años adornamos nuestro ejercicio profesional. Gracias”, escribió el defensor.

La renuncia del abogado, quien representó a la también conocida como “La Chikiriva” en el proceso de separación con el rapero Anuel AA, se da ante todas las acusaciones en las plataformas 2.0 en contra de la dominicana de realizar una supuesta compaña de marketing para promocionar su relación con Daniel Hernández, nombre real de Tekashi.

La noticia ha tomado por sorpresa a los seguidores de la joven de 21 años ya que el próximo 13 de enero, deberá asistir a la corte para enfrentar la demanda de supuesta violencia doméstica en contra de su novio Tekashi 6ix9ine, por lo que muchos se preguntan quién será ahora su defensor.