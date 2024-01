Hermana de Yailin 'La Más Viral' hace preocupantes declaraciones en contra de su madre Wanda Díaz

Definitivamente, la cantante Yailin 'La Más Viral' está como el dicho "si no está presa, la andan buscando", pues últimamente no sale de un escándalo para meterse en otro, y aunque en esta ocasión no esté directamente involucrada, se trata de su familia, especialmente de su hermana Kimberly y su madre, Wanda Díaz.

El medio Movimiento Urbano USA, publicó a través de su cueta en Instagram un comentario que dejaba a Díaz como la responsable de que su hija, a quien se le conoce como "Mami Kim", se prostituyera desde su corta edad. “Mami Kim dijo que su madre al mandaba a prostituirse para llevar dinero a la casa”, se lee en el mensaje escrito por un usuario.

Este cuento surgió luego de que en el programa radial de República Dominicana, Fogaraté se preguntaban sobre lo que opinaba Wanda de todo lo que estaba sucediendo con Yailin. La presentadora Amelia Alcántara le echó leña al fuego y despotricó su manera de criar a sus hijas: “Ella no fue una buena madre. No todas las mujeres se llaman madre y responsables. Por eso es que me acaban porque soy real y digo las cosas como son”.

Para nadie es un secreto, que la relación entre Kimberly y su progenitora está más que quebrada, al igual que la que tiene con su hermana. Hace unos meses, la empresaria admitió en el programa "Gobierno Urbano" que Díaz debía aconsejar a la intérprete de 'Chivirika' sobre la educación y crianza de su bebé Cattleya, a quien muy poco ve y está siendo cuidada por su abuela en el país caribeño.

“Te voy a dar un consejo… Tú deberías agarrar a tu hija, porque la única hija tuya es Yailin y lo has demostrado, agarrarla y enderezarla y poner a que piense en tu nieta. Si tanto tú te comportas como madre”, aseveró.

De igual manera, en un live de Instagram, "Mami Kim" tachó a su mamá de interesada, asegurando que ella no la quiere por no recibir dinero de su parte: “Como yo no te doy mi dinero, tú no quieres saber nada de mí. Todo el que no te da dinero es una mala persona para ti”.