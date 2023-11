Luis Fernando Borjas se trae otro Latin Grammy para Venezuela

El músico venezolano Luis Fernando Borjas consiguió este jueves una gran victoria al llevarse a casa el premio en la categoría de “Mejor álbum tropical” en la edición no. 24 de los Latin Grammy por su álbum titulado “5:10 a.m.”. En su discurso de agradecimiento, Borjas mencionó el sacrificio que conlleva hacer un primer álbum y agradeció el apoyo de su familia durante todo el proceso.

El álbum, lanzado el 25 de mayo de este año, cuenta con 17 temas y fue producido principalmente por Adrián Añanguren, con la participación de más de 15 músicos, incluyendo a Jorge Luis Chacín, Álvaro Mesa, Lenier y Gusi.

Este logro es especialmente significativo para Borjas, ya que se trata de su álbum debut en solitario. Cabe destacar que Borjas formó parte de la reconocida banda Guaco durante muchos años antes de embarcarse en su proyecto en solitario.

Otras victorias destacadas en la ceremonia incluyen el premio a Lasso como «Mejor canción pop/rock» y el de Huascar Barradas por «Mejor Álbum de Música Clásica» por su disco «Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus».