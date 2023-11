¡Venezuela in da house! Lasso aplastó a sus contrincantes y se apoderó de un Latin Grammy 2023

Este 16 de noviembre el mundo está paralizado con la celebración de los Latin Grammy 2023, uno de los galardones más importantes que premian la versatilidad y el talento de los nominados en el último año. La gala que se llevará a cabo a las 5:30 de la tarde (hora Venezuela) ya comenzó con algunas de sus premiaciones, y entre ellas estuvo la de ‘Canción de Pop/Rock’ como parte del reconocimiento a los compositores. Este resultado tiene muy felices a los venezolanos quienes celebran el segundo Grammy de la noche para un criollo.

Después de que el flautista Huáscar Barradas ganara el premio a Mejor Álbum de Música Clásica, ahora fue el turno de Lasso, quien fue homenajeado gracias a su tema ‘Ojos marrones’, una canción que se hizo muy popular en este año y continúa dándole frutos al artista, quien eufóricamente celebró al escuchar su nombre como dueño y señor del gramófono.

Vestido con un traje muy particular y llamativo, el cantante subió al escenario para recibir su Grammy, aún sin poder creerlo. “Que b*las soñar con este momento tanto tiempo, esto es una locura. Primero que todo, obviamente gracias a mis padres, a mi mayita linda, a mis amigos que también estuvieron desde el comienzo. A mi equipo, Universal México, muchísimas gracias por todo”, dijo emocionado.

“Esto es una locura, esta canción cuando la hicimos ninguno tenía alguna noción que una canción como esa podía llegar lejos. Una canción alternativa, de un artista semidesconocido y Sebastián Chris siempre me dijo: ‘Tú siempre estás a una canción de cambiar tu vida’. Tenía razón, y no tienen idea de lo lejano que yo vi esto y lo último que quiero decir es a Venezuela, a todo artista venezolano, todo cantante venezolano: Yo también lo vi muy lejos y está pasando, no hay nada más poderoso que un ser humano con un sueño”, finalizó el artista.

“Ojos marrones” comenzó a ser compuesta en abril de 2021 y tras un receso, el cantante la retomó hacia finales de ese mismo año con dos de sus mejores amigos, Luis Jiménez y Agustín Zubillaga, alias Mr. A on the Beat, del dueto venezolano Lagos. El tema fue grabado en el estudio Sonic Ranch en el sur de Texas y sus videos “Parte 1” y “Parte 2” filmados en la Ciudad de México en un mismo día.