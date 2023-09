Lasso se pasó de ‘mala copa’ e insultó a sus fanáticos en pleno concierto (+Video)

En los últimos meses, el cantante Lasso ha visitado diferentes países ofreciendo una serie de conciertos para cantar junto a sus fanáticos temas como “Ojos marrones”, “Un millón como tú” y “Te veo”, aumentando la locura entre el público debido a su eufórico show. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues en una de sus presentaciones insultó a quienes se iban antes de finalizar el recital.

“No se vayan del concierto, no sean mamag$ev*s, este bicho sabe, mira tú el del suéter camuflado, maric+ queda una, quédate. Me sabe a mierd*. ¿Para llegar cinco minutos antes a tu casa? ¿Quién eres tú maric*, el presidente de Venezuela? No me jodas. Queda una, maric*, cuatro minutos y medio y te vas”, expresó el intérprete a poco tiempo de terminar el concierto.

Después de las fuertes críticas que recibió por su comportamiento, dio una entrevista para Molusco TV y reveló que antes de finalizar el show ya estaba en un avanzado estado de ebriedad, lo que lo llevó a volverse loco y soltar palabras que no debía. “Son que sí cuatro groserías por cada palabra, pero estaba borracho”, defendió Andrés Lazo, como es su nombre real.

“Quedaba una canción, entonces está la gente que se adelanta para llegar rápido al carro para no tener que agarrar la fila del estacionamiento y llegar rápido a su casa, es ese gremio de que gente que se adelanta”, acotó, mientras que admitía que le molestan ese tipo de situaciones pese a que él también lo hiciera por la misma razón expuesta, mostrando una cierta contradicción.

“Sin duda, son unos mamagüev*s, sin duda, porque yo era ese carajo que se iba también cinco minutos antes, para irme temprano me perdía la última canción, para llegar a mi casa, agarrar el teléfono y ver TikTok, horrible”, compartió el exnovio de Sheryl Rubio.