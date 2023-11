Maluma y su esposa crearon el momentazo de los Grammy (+Foto)

La llegada del cantante Maluma y su esposa, Susana Gómez, paralizó la alfombra roja de los Grammy Latinos 2023, que se realizan en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España, debido a que es la primera vez que se ven juntos desde que anunciaron el embarazo.

Pero lo que marcó a esta pareja fue la forma de como se desenvolvió Juan Luis Londoño Arias con su esposa, ayudándola en todo momento con su vestido y siempre abrazada a ella. Además la postal de esta nueva familia fue cuando el cantante se agachó para besar el vientre de la arquitecta colombiana.

El artista para esta edición tiene dos nominaciones por el sencillo "La fórmula", canción de salsa que comparte con Marc Anthony. "Es mi vida completa. No hago otra cosa que no sea pensar en París, mi bebé. Me siento afortunado de dedicarle toda mi vida y todas mis cosas", reseñó el medio de comunicación Hola sobre lo que dijo Maluma, quien aseguró que esta edición de los Grammy la llevará en su corazón y que ahora todas las canciones que haga, serán para su hija.

Fotos de Univisión.