El primer mensaje de María Celeste Arrarás luego de la muerte de su pareja

El pasado jueves 2 de mayo, la periodista puertorriqueña María Celeste Ararrás, informó que su novio, Raúl Quintero, falleció de manera repentina mientras estaba entrenando. Con un video publicado en Instagram, la presentadora se despidió de su amado.

“Con profunda tristeza comparto la repentina muerte de mi pareja, Raúl, quien falleció de un infarto fulminante mientras se ejercitaba. Es increíble como una persona tan positiva y llena de vida, una persona que nos dio tanto…se haya ido de un momento para otro. Es difícil de asimilar. Este es, sin duda, mi post más doloroso. ¡Ya lo extrañamos!”, escribió.

Fue en abril del año 2023 cuando la extitular de “Primer Impacto” confesó que había un candidato que se estaba ganando su corazón, luego de su separación con el padre de sus hijos. Meses después y ya para terminar el año, dejó boquiabiertos a sus seguidores al publicar una fotografía con su amor.

María Celeste reaparece tras la fuerte pérdida

Durante estos días, Arrarás prefirió vivir su duelo alejada de las redes sociales, causando la preocupación de los usuarios. Sin embargo, este jueves decidió enviarle un mensaje al público que la ha estado apoyando, y mostró la cantidad de flores que han llegado a su casa como muestra de apoyo.

“Gracias por las flores que han llenado mi casa… por la avalancha de mensajes aquí que he leído con detenimiento… por las oraciones… ¡gracias por tanto amor!”, escribió en la descripción. Rosas y orquídeas blancas es lo que adorna la sala de la conductora, gracias a esos fanáticos que no han dudado en respaldar al ex talento de “Al Rojo Vivo”.

Del mismo modo, desde el fallecimiento de Raúl, María Celeste ha recibido mensajes reconfortantes por parte de sus colegas, entre ellos Viviana Gibelli, Julián Gil, Maite Delgado, Carolina Sandoval, Rodner Figueroa, Mirka Dellanos, entre otros.