¡Naguara chama! La venezolana Aleska Génesis celebra su triunfo en “La Casa de los Famosos 4” (+Video)

Luego de que se conociera que el modelo Rodrigo Romeh era el primer finalista de los cinco que llegarán hasta lo último de “La Casa de los Famosos 4”, ahora es la modelo venezolana Aleska Génesis, quien celebra haber logrado su boleto a la gran final del polémico reality de Telemundo.

Representando a Venezuela, tras la salida de Pedro Luis Figueira “La Divaza” y Carlos Gómez “El Cañón”, la noche de este 9 de mayo la barquisimetana resultó seleccionada mientras que sus compañeros quedaron en peligro. Tomada de la mano de Lupillo Rivera, Génesis recibió la buena nueva en medio de las complicaciones de los otros habitantes.

La última gala de nominación dejó a Maripily Rivera, Alana Lliteras, José Reyes “La Melaza”, Lupillo Rivera, Geraldine Bazán y Paulo Quevedo al borde de salir de la mansión. Por su parte, Romeh no pudo ser nominado por gozar de su “ticket dorado”, pero sí tuvo la oportunidad de nominar. Para este viernes 10 de mayo, uno de los sentenciados podrá librarse de ser eliminado.

De esta manera, la modelo criolla se acerca mucho más al tan deseado premio, el cual no solo da el prestigioso de ser el gran ganador, sino también 200 mil dólares. Para el segundo lugar están disponibles 100 mil, mientras que la producción acaba de dar la noticia de que el tercer finalista también tendrá un premio de 50 mil de los verdes.

Los amores de Aleska

Sin entrar en mucha polémica y haciendo lo suyo, Aleska logró avanzar en la competencia. Sin embargo, ciertos detalles han dado de qué hablar y el primero fue su fugaz romance con Christian Estrada, el ex de Alicia Machado. Desde que entraron a la casa, el mexicano mostró su interés en ella, con el pasar de los días se fueron acercando hasta llegar al punto de iniciar un romance.

Lamentablemente, la temprana eliminación de Estrada interrumpió ese amor, que quedó en evidencia el Día de los Enamorados, cuando el modelo llegó a la mansión y sorprendió a su querida con un ramo de flores vestido de príncipe azul. Tras una fogosa velada, el mexicano se retiró y aseguró que la esperaría afuera.

El encierro ayudó a que el modelo Clovis Nienow tomara partido y buscara la manera de conquistar a la criolla. Sin embargo, por parte de ella la cuestión no habría cuajado, pues al parecer lo ve solo como un amigo y está deseando salir para encontrarse con el exnovio de la Miss Universo 1996.

Aunque tenga a estos dos galanes detrás de ella, todo indica que, aún no olvida a su ex Nicky Jam, el reggaetonero que habría marcado su vida. Hace un par de días, Aleska admitió que no lo olvida. “Yo a Nicky lo amo y yo sé que el día de mañana supongamos, Nicky y yo volvemos, ya es para casarnos, para tener hijos”, confesó. No obstante, poco después el boricua confirmó su relación con una joven colombiana.