Aumenta la tensión entre Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh tras el pase a la final de “La Casa de los Famosos 4”

Han pasado casi 4 meses desde que inició la cuarta temporada del polémico reality show de Telemundo, “La Casa de los Famosos” y la noche de este martes 7 de mayo, el público conoció al primer finalista. En una dinámica que se disputaron Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh, el modelo arrasó y fue el elegido para la última noche, cosa que no le gustó mucho al cantante.

Luego de haber sufrido tristes pérdidas como la de “La Divaza”, Clovis Nienow y Ariadna Gutiérrez, el Cuarto Tierra tiene su primer representante en la gran final, y queda a la espera de que Maripily Rivera, su otra integrante, también tenga la oportunidad de llegar hasta el fin del camino.

“¡ROMEH el primero en pasar A LA FINAL! ¿Qué les pareció esta prueba de INFARTO?”, escribió la planta televisiva en su cuenta de Instagram. Esta noticia alegró a cientos de fanáticos que aplaudieron el pase del azteca, y también celebraron que “El Toro del Corrido” haya quedado atrás, luego de todos los conflictos que ha protagonizado en la famosa mansión.

En la cajita de comentarios se puede sentir la emoción a flor de piel y sus seguidores no tardaron en dejar sus impresiones. “ESO MI ROMEHHH TIERRA RRA RRA RRA”, “Se hizo la justicia divina que esperábamos y viene más porque él será el ganador, ya verán”, “DEFINE FELICIDAD EN UN VÍDEO. felicidades Romeh”, “SE LO MERECE ! Es un buen jugador”, “Tio Romeh a la final y ganador”, son parte de las opiniones.

Lupillo Rivera está que arde

Después que el campeón fitness rompiera la alcancía y consiguiera el ticket dorado, su contrincante quedó evidentemente molesto. Aunque intentaba sonreír y disimular, en su rostro era evidente que no le había gustado para nada la situación.

Y es que, hay que recordar que, estos dos personajes han tenido fuertes encontronazos dentro de la casa, por lo que resultó muy tenso que ambos se enfrentaran en esta oportunidad. Pese a que en el pasado sinceramiento decidieron limar asperezas, Rodrigo celebró con todos sus compañeros menos con el hermano de Jenni Rivera.

Digamos que, uno de los responsables de que Lupillo traicionara a su equipo y se mudara de cuarto fue el acercamiento que tuvo Romeh con Ariadna Gutiérrez, la modelo que cautivó a Lupillo y también sacó lo peor de él. En uno de los posicionamientos, el intérprete de “Despreciado” enfrentó a su compatriota y manifestó su disgusto.

“Romeh ha sido un placer jugar contigo, conocerte, aprender de ti, enseñarte cosas nuevas. Hay códigos de hombres, aquí las mujeres no cuentan”, dijo. Sin pelos en la lengua, el deportista le contestó y lo tachó de “maltratador”, mismas palabras que le dijo Gutiérrez.

“Lupillo eres un mentiroso, has dicho mentiras de todo, hasta me mentiste a mí. Has maltratado a Ari. Yo no lo digo. Lo dice ella”, sentenció. Sus palabras provocaron que el artista se le fuera encima, por lo que Melaza tuvo que intervenir por órdenes del conductor Nacho Lozano.