¡Explota Telemundo! Lupillo Rivera arremete sin compasión contra Maripily Rivera (+Video)

Este domingo 28 de abril la tensión en el reality de Telemundo “La Casa de los Famosos”, llegó a su máximo punto tras el intercambio de palabras que se dieron Lupillo Rivera y la modelo Maripily Rivera. El cantante aseguró durante el cara a cara que demandará a la apodada “huracán boricua”, por difamación.

Lupillo aseveró que tras finalizar la temporada sus abogados iniciarán una demanda contra Maripily y la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez, por levantar supuestas calumnias en su contra. “Pero recuerda, las leyes de difamación son muy claras. Después de esto te voy a virar muchas veces en Miami”, puntualizó.

El intérprete de “El moreño” no se guardó nada para soltar veneno en contra la morena de 46 años, acusándola también de maltrato verbal en repetidas ocasiones y de mostrar sin pudor sus partes íntimas.

“A cuántos les has enseñado tus partes íntimas. A mí sí me las has enseñado unas cuentas veces. Todo esto será en el 24/7. ¿Telemundo, NBC Universal, hasta cuando van a permitir tanto abuso de estar mujer a tantos compañeros en este programa? Porque no han hecho absolutamente nada y ustedes tiene en sus manos las pruebas”, manifestó indignado.

Respuesta de Maripily

La boricua no dudo darle rienda suelta a su afilada lengua para decir de todo en contra Lupillo, tildándolo de traidor, falso, maltratador de mujeres y hablador. Además, aseguró que no tiene nada de miedo por enfrentarse en Miami.

“Yo tengo mis abogados. Te los puedo enviar para que no vayas a Miami, te los envío a México, no me das miedo. Telemundo, hasta cuándo este hombre aquí calumniando, difamando, maltratando a las mujeres? Tu me tienes miedo porque sabes que soy una candidata fuerte”, respondió.

La situación hizo despertar una ola de comentarios en las plataformas 2.0, entre ellos de la defensa de Maripily, quienes alegaron que el compositor tiene total desconocimiento de lo que son las leyes. “Si demanda, sin duda se expondrá a una contra demanda y el tiro le saldrá por la culata”, publicaron en la red social X.