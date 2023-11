Liliana Rodríguez regresó a Televisa y llegó “cortando rabo y oreja” ¿Por qué? (+Video)

Este lunes 27 de noviembre, la actriz y animadora venezolana Liliana Rodríguez Morillo, llegó al programa “¡Siéntese quién pueda!” del cual salió de manera sorpresiva hace ya un año. A su llegada, la mujer fue recibida con bombos y platillos y siendo aplaudida por todo el estudio incluyendo a los conductores que le dan vida al show transmitido por TelevisaUnivision.

La renuncia de Rodríguez al programa de entretenimiento dejó atónitos a quienes seguían su conducción, por lo que ahora la mujer está preparada para hablar sobre lo que no se ve frente a cámaras. El pleito principal fue su rivalidad con Alejandra Jaramillo, con quien tuvo un cruce de palabras en su momento. Por esta razón, la ecuatoriana quiso saber cómo se encuentra Liliana en este momento y qué siente sobre lo que sucedió.

“Yo te quería preguntar, porque se me quedó esa duda siempre, ¿qué pasó conmigo y si tienes algo en mi contra o de mis compañeros?”, la soltó Alejandra sin pensarlo. Con una sonrisa algo incómoda, la criolla replicó: “Lo que pasó fue un malentendido, que tratamos de arreglarlo y no llegamos a un acuerdo. Todos tienen mi número d teléfono, era cuestión de hablarnos por teléfono, sin embargo, eso tampoco pasó”.

“Creo que hay algunas batallitas que hay que dejárselas a Dios, que él resuelva, en su momento perfecto. No tengo ninguna diferencia, ninguna discrepancia con ninguno de los presentes. Al contrario, el crecimiento abrupto de ‘¡Siéntese quien pueda!’ quizás se me salió de las manos y, no tengo nada en contra de ninguno de ustedes, en lo absoluto”, añadió la actriz, al mismo tiempo que los felicitó por su primer aniversario al aire.

Hace un año y en plena transmisión, la hija de “El Puma” abandonó las filas del show que en su momento era conducido principalmente por el argentino Julián Gil. Era de esperarse que los presentadores actuales quisieran saber la realidad de lo sucedido, por esta razón Chiquibaby, le pidió las razones de su renuncia.

"Bueno, ¡Siéntese quien pueda! creció como burbuja y llegó al éxito más rápido de lo esperado y con el cambio y el éxito se cambiaron algunas dinámicas del show, las cuales no estaban muy de acuerdo conmigo y traté de llevar los cambios de la mejor manera posible, hablé con producción varias veces pero no pudimos llegar a un acuerdo y creo que la manera quizás no fue la más esperada, ni siquiera por mí, pero antes de perder el respeto a mis compañeros y a producción opté por hacer lo que hice", explicó Liliana.