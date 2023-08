El preocupante mensaje de Liliana Rodríguez a su padre José Luis Rodríguez "El Puma"

Para nadie es un secreto, que la relación de las hijas de Lila Morillo, Lilibeth y Liliana Rodríguez, con su padre, el cantante venezolano "El Puma", es casi nula. En diferentes ocasiones, Liliana contó lo tormentosa que ha sido la relación con su progenitor, tanto que cuando lo necesitó "consiguió su rechazo", desde entonces, es poco lo que se les ha visto juntos y en armonía.

En una entrega del programa '¡Siéntese quien pueda!", la actriz venezolana lamentó que cuando se separó de su esposo, buscó la ayuda de su padre y este la ignoró. "Él no sabía si yo estaba a punto de tirarme de un décimo piso, él no sabía para qué yo lo estaba llamando. Yo he tenido que perdonar todas esas cochinadas", aseveró.

Asimismo, Rodríguez sentenció que "él siempre se quedó corto como esposo y como papá" y que no las quería, lo que quebrantó la relación que podía verse completamente rota, hasta un reciente comentario que dejó la actriz en una cuenta farandulera que podría dejar entrever que está dispuesta a una reconciliación con el artista criollo.

A través de la cuenta en Instagram de un perfil farandulero, publicaron una fotografía de "El Puma" junto al actor mexicano Antonio Mauri, y entre varios comentarios estuvo el de la participante de 'La Casa de los Famosos', mostrando nostalgia por la separación con su padre. "Esta imagen me parte el corazón... será que te vas a ir sin yo verte???", escribió la criolla.

La preocupación de los seguidores se hizo sentir y dejaron sus opiniones en el comentario de Liliana. "No te quedes con eso, búscalo antes de que sea tarde. Dios te bendiga", "Ya lo ves aunque sea en foto me imagino que lo que quieres es abrazarlo", "Que tristeza que no puedan verse Dios, padre e hija", se lee en el post.

Este sentimiento de la mayor de las Rodríguez Morillo sigue latente a causa de que tiene muchos años sin ver a su padre, quien tiene otra hija también ligada al mundo del espectáculo, llamada Génesis Rodríguez, con quien sus hermanas tampoco tienen contacto alguno. Pese a los dolores contados por la mujer de 56 años, ha admitido que ama a su padre y sueña con una reconciliación y limar las asperezas que existan entre ellos.