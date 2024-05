¡No es Erling Haaland! Este jugador del Manchester City fue nombrado el mejor jugador de la Premier League

El próximo domingo 19 de mayo se celebrará la última jornada de la actual temporada 2023/2024 de la Premier League. El Manchester City y el Arsenal afrontarán la última fecha con la posibilidad de coronarse como los nuevos monarcas de la máxima división del fútbol inglés, ya que el combinado “Sky Blue” tiene una diferencia de tan solo dos puntos sobre los “Gunners”.

Sin embargo, a menos de 24 horas de que se conozca al nuevo campeón de la Premier League, la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA por sus siglas en inglés) nombró a Phil Foden como el mejor jugador de la temporada.

El joven mediocampista de 23 años sucedió a su compañero del Manchester City, Erling Haaland, como el jugador más valioso de la temporada en Inglaterra. El internacional inglés ha marcado 17 goles y ha dado ocho asistencias en 34 partidos de liga esta temporada, jugando en el centro y en posiciones más adelantadas.

Phil Foden en lo más alto de su carrera

El ganador de la UEFA Champions League con el Manchester City no pudo contener su felicidad al ganar el premio más prestigioso a nivel individual en el fútbol inglés. "Ganar este premio es un logro del que me siento muy orgulloso", declaró Foden en un comunicado. La Premier League es reconocida como la mejor liga del mundo, y es un placer haber sido nominado con tantos otros grandes jugadores que han disfrutado de temporadas especiales para sus clubes".

Asimismo, también comentó: "En general, estoy muy contento con la forma en que he jugado esta temporada y muy satisfecho de haber podido contribuir con goles y asistencias a lo largo de la temporada”.

"Me gustaría dar las gracias a todo el personal del City, a los entrenadores y especialmente a mis compañeros de equipo, porque sin ellos esto no sería posible. Y también me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los que votaron por mí, ya que el premio significa mucho”, finalizó un emocionado Phil Foden.

¿Quiénes estaban nominados?

El resto de contendientes eran el propio Erling Haaland (Manchester City), Aleksander Isak (Newcastle), Martin Odegaard (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Virgil Van Dijk (Liverpool) y Ollie Watkins (Aston Villa).