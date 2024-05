Premier League: ¡Insólito! vea la petición de los hinchas del Arsenal a un jugador del West Ham (+video)

Para darle honor a la calificación de la mejor de las cinco ligas europeas, la Premier League, contará con un "final de infarto" entre el Manchester City y el Arsenal, donde los gunners quieren evitar un nuevo título de los ciudadanos.

Para evitar que el City, sea el monarca, los dirigidos por Mikel Arteta deben tomar en cuenta varias cosas, motivado a que ellos marchan en la segunda casilla con 86 puntos y los de Josep Guardiola están en la cima con 88 unidades.

¿Qué debe pasar en el última fecha, para que el Arsenal sea campeón de la Premier?

Todo se definirá el domingo, 19 de mayo, donde el Manchester City enfrentará al West Ham United y el Arsenal se medirá al Everton, ambos duelos a las 11:00am.

El Arsenal culminaría como primero en la tabla, si los "Citizens" pierden o igualan contra su próximo rival, debido a que los gunners tienen mejor porcentaje de gol.

La insólita oferta de los aficionados del Arsenal a Vladimir Coufal:

No obstante, ante la ansiedad y desesperación por no depender de ellos, los hinchas del Arsenal le ofrecieron una oferta descabellada a Vladimir Coufal, jugador del West Ham, siguiente oponente del City, quien no dudo en hacerla pública.

"Los fans del Arsenal me ofrecieron café gratis de por vida a cambio de poder frenar al Manchester City", expresó el checo de 31 años mediante una entrevista, según la cuenta de Fútbol de Inglaterra.