Jennifer López sorprende en la Semana de la Alta Costura de París con nuevo look

Durante la Semana de la Alta Costura, Jennifer López ha capturado la atención de todos con su deslumbrante presencia en el desfile de alta costura primavera-verano 2024 de Schiaparelli en París. La renombrada artista de 54 años, recientemente protagonista del videoclip "Can't Get Enough", ha optado por un atuendo llamativo que no solo ha destacado por su sofisticación, sino también por un inesperado cambio de estilo.

En la ocasión, Jennifer López ha deslumbrado con un impactante abrigo blanco de volantes elaborado con cientos de pétalos de rosa reales. Este extravagante conjunto, combinado con un cuello alto a juego y leggings negros, ha redefinido los cánones de elegancia en la Ciudad de la Luz. Su elección de vestuario ha demostrado, una vez más, su habilidad para sobresalir en el mundo de la moda con valentía y refinamiento.

No obstante, lo más sorprendente de su apariencia ha sido su nuevo corte de cabello. La madre de Emme y Max, frutos de su relación con el salsero Marc Anthony, ha dejado atrás sus característicos mechones largos en favor de un bob que roza la mandíbula. Este cambio radical ha exhibido que la elegancia puede encontrarse en la sencillez, aportando un toque fresco y moderno a su imagen.

Este episodio no marca la primera incursión de Jennifer López en la moda de Schiaparelli. En eventos previos, la pareja de Ben Affleck ha deslumbrado con un vestido corsé crema, fusionando la moda con detalles dorados y accesorios coordinados. Con su nuevo look y elección de atuendo innovador, Jennifer López continúa consolidándose como un ícono de la moda, siempre dispuesta a asombrar y marcar pauta en cada aparición pública.