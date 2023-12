¡Imperdible! La tremenda trifulca entre Daniel Sarcos con Chyno y Nacho

El presentador venezolano Daniel Sarcos ha aprovechado una reciente entrevista para el podcast de la Miss Internacional 2006 Daniela Di Giacomo, para compartir momentos vividos al largo de su carrera profesional como la animación por varios años del Miss Venezuela, sus presentaciones en el Festiva de la Orquídea y un incómodo momento que le tocó vivir junto al dúo musical Chyno y Nacho.

Durante la conversación el zuliano de 56 años residenciado desde hace varios años en Estados Unidos, confesó el delicado momento que vivió con el equipo de los intérpretes de “Mi niña bonita” cuando estaban en la cúspide de su éxito en el país.

“Yo trabajaba para una importante cervecería en Venezuela. Fuimos a un evento de Johan Santana y ellos eran la atracción y yo el presentador. Me habían dicho que ellos a varios animadores lo dejaban con el micrófono en la mano, yo se que eso lo hacen los artistas para evitar confusión y tener todo controlado”, aseveró.

Pero, Sarcos confesó que la situación vino luego cuando el dúo entro directo al escenario sin realizar la respectiva entrevista.

“Estoy en el motor home, esperando que me llamen, y escucho el video; ese día subí al escenario y tuve una discusión bastante fuerte con la gente que los manejaban, tanto así que tuvo que entrar el guarda espalda”, alegó el expresentador del Súper Sábado Sensacional.

Sin embargo, el cuento no terminó allí ya que semanas después del incidente a Daniel le tocó enfrentar una nueva situación con los cantantes.

“Dos semanas después, me dicen Daniel, vamos con Chyno y Nacho, y yo: “Nos los voy a presentar, ellos tienen una presentación grabada, láncela, y se forma aquel lío, entre a mi camerino, Peña y la gente que los manejaba. Peña caminó hasta mi camerino, y le conté lo que me hicieron y me dijo: tienes toda la razón, pero no puedes hacer esto al programa, y yo “tienes razón”, entonces fui hice el programa”, narró el también cantante.