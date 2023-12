¿Problemas con la justicia? Esto es lo que se sabe sobre la deportación del animador Daniel Sarcos

El presentador venezolano Daniel Sarcos, estuvo recientemente como invitado especial al podcast de la animadora y reina de belleza Venezolana Daniela Di Giacomo “Deja el choau”, en el cual compartió momentos especiales de su carrera artística y otros no tan agradables que lo han marcado de manera negativa.

Durante la conversación, la Miss Internacional 2006 que se caracteriza por su humor, le preguntó de todo desde trabajos, relación, familia y si a lo largo de su carrera se había encontrado con personas no tan agradables que hicieran algo para perjudicarlo, a lo que el expresentador del programa “Súper Sábado Sensacional” respondió.

“Una vez me deportaron de Puerto Rico, yo estaba allá haciendo un programa. Fui a la preventa de Univisión Puerto Rico, y resulta que cuando llego era fue cosa asombrosa para mí. Claro, “La Guerra de los Sexos”, era el programa número 1 de la televisión puertorriqueña. Me llaman y me ofrecen un programa allá, se estrena el programa con éxito y cuando llegué me deportaron, porque alguien llamó a migración de Puerto Rico de manera anónima para decir que Daniel Sarcos estaban trabajando en tal cosa sin ningún tipo de permiso”, indicó de manera jocosa el también cantante.

En este sentido, Daniel que recientemente estuvo en su tierra natal, el estado Zulia para animar de nuevo el Festival Internacional de la Orquídea indicó que sabe quién fue la persona que realizó la llamada para perjudicarlo.

Sin embargo, eso no fue todo, la actual pareja de la modelo y Miss Península de Paraguaná 2008, Alessandra Villegas, también recordó otra mala jugada que le realizaron cuando estuvo a punto de regresar a la televisión venezolana hace un par de años.

“Estaba a punto de regresar a la televisión venezolana, después de esta pausa larguísima que he tenido, pero iba a regresar con un cliente, una cosa a lo grande. Llegó un diseñador con el traje para la rueda de prensa, pero, de repente me dicen no salgas de la habitación, “Mira, Daniel, esto no va a poder ser, desde que te vieron en el aeropuerto, empezaron las llamadas, han boicoteado esto y lamentablemente no”, señaló.

Igualmente, Sarcos expresó que también se enteró de las personas que realizaron la mala acción a quien les envió un mensaje. “Me hicieron un gran favor”.