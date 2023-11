Daniel Sarcos se “traspapeló” y dejó en ridículo a Neguito Borjas (+Video)

El pasado 3 de noviembre de 2023, se celebró en la Av. Bella Vista de Maracaibo el encendido de las luces de esta navidad 2023, con un espectáculo de fuegos artificiales y la presencia de agrupaciones musicales que pusieron a bailar a cientos de zulianos que llegaron para acompañar al gobernador del estado, Manuel Rosales, para apretar el botón del tradicional ‘Encendido de Bella Vista’, evento que marca el inicio de las festividades en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y de la navidad en general.

Para esta noche especial, la conducción estuvo a cargo del maracucho Daniel Sarcos, quien llegó al país para hacer acto de presencia no solo en esta importante tradición, sino en el venidero Festival de La Orquídea que regresará después de varios años de ausencia el próximo 11 de noviembre en la imponente Plaza de Toros. Otro que también estuvo en la celebración fue el reconocido gaitero Neguito Borjas.

Precisamente fueron estos dos personajes los que protagonizaron un incómodo momento frente a los asistentes, y es que, Sarcos le informó al cantante que la agrupación en tarima iba a interpretar uno de sus temas, emocionando al integrante del grupo Gran Coquivcacoa. Sin embargo, lo que no se esperaba el animador es que realmente el tema era “Mi Ranchito” de Ricardo Cepeda junto a Maracaibo 15, otras de las bandas de este género más importante del país.

Inmediatamente la situación se hizo viral en internet, y en el clip se aprecia la incomodidad que tuvo Borjas al escuchar la canción que también comenzó a interpretar Daniel. “Ese no es mío”, dice muy molesto el cantante, situación que el equipo de producción quiso disimular enfocando los fuegos artificiales, pero por detrás se escucha la inconformidad. “Ese tema no es mío chico, ese lo canta Cepeda (…) Esos aplausos guárdenselos en el bolsillo porque no puede ser posible esta vergüenza públicamente”, aseveró.

Sin embargo, entre los múltiples comentarios que recibió el video, muchos aseguran que todo se trata de una broma, pues hay que recordar que, el exanimador de Súper Sábado Sensacional es muy bromista y siempre crea ese tipo de escenarios para generar reacciones. “Es una broma jajaja no se dan cuenta”, “Todo fue un relajo ellos llegaron hasta juntos y desde q se bajaron del avión llegaron con su relajo”, “Es parte del show”, “Mi alma obviamente se ve que fue algo montado”, es parte de lo que se lee.