Miss Venezuela 2010 Vanessa Goncalves revela todo el infierno que sufrió en el Miss Universo por la indisciplina de su antecesora

En el año 2010 Miss Miranda Vanessa Goncalves, de 24 años y de 1.77 metros de estatura se convirtió en la mujer más bella del país, tras ganar el título del Miss Venezuela y por ley la responsabilidad de representar al país en el Miss Universo en Brasil. Recientemente la criolla ofreció una entrevista para para el podcast de Gustavo Campos en la cual reveló las malas experiencias que vivió por parte de la organización internacional.

La Odontóloga y modelo compartió que desde su arribo a Brasil fue un total caos, primero por la supuesta mala imagen que había dejado su antecesora la Miss Venezuela 2010, Marelisa Gibson en la organización de ser impuntual en los eventos y actividades.

“Ellos pautaban a las misses a las once de la mañana y a mi me pautaban a las cinco, llegaba siempre y no estaba nadie. Entonces le pregunto a la chaperona, si había algo en mi contra y me dice; la que estuvo un año antes siempre llegaba tarde y nos hicieron estar alerta de eso y te pautamos antes”, expresó.

En este sentido, recordó un momento cuando en uno de los tantos ensayos se sintió mal y le hicieron una prueba de embarazo, a lo que considera una gran falta de respeto. “Me pusieron muchas piedras para jugar al cansancio conmigo”, indicó.

A pesar de haber sido unas de las grandes favoritas de la edición y haber recibido la votación más alta del público en Brasil por el desfile de traje de baño, Vanessa se tuvo que conformar con llegar solo a las 16 semifinalistas.