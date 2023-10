¡Broma pesada! Esta reconocida Miss Universo fingió desmayarse tras ganar la corona para que no le pidieran fotos

En el año 2006 el concurso de Miss Universo escogió a la boricua Zuleyka Rivera Mendoza, como la mujer más bella del mundo. Con tan solo 18 años se alzó sobre otras 85 candidatas por su chispa, personalidad y fuerza escénica, en una ceremonia realizada en Los Ángeles, Estados Unidos que se llevó a cabo de la manera más normal y sin problemas.

Minutos después de finalizar la transmisión la Miss Universo comenzó con las tradicionales fotos que se realizan sobre el escenario con el jurado, invitados especiales, patrocinantes y medios de comunicación, pero de manera repentina la mujer perdió el control de todo y se desmayó.

Por muchos años los seguidores del concurso pensaban que el desmayó fue parte del agotamiento físico a los cuales las misses siempre presentan y más cuando en ese momento la morena confesó que días antes de la final había perdido peso, sin embargo, la historia es otra.

Recientemente una página muy famosa de reinas de belleza publicó un video del fragmento de una entrevista a la tenedora de la franquicia de Miss Puerto Rico para ese momento, la dominicana Magali Febles, quien hizo tremenda confesión sobre la verdad de aquel incómodo momento.

“Cuando estamos en el cuarto yo le digo, Zu, ¿Dime que fue lo que te paso?, y ella me dice nena viste que buena actriz soy. Maga es que me tenían desde la siete de la mañana ahí, y si no es así, todavía estuviese ahí haciendo fotos”, indicó Febles.

Igualmente, confesó que tras la declaración de Zuleyka quedó impactada por su manera tan natural y tranquila de hacerlo.