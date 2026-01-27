El Centro Cultural Chacao inicia programación 2026 con las comedias más exitosas

Suscríbete a nuestros canales

El Centro Cultural Chacao, regresa en 2026, con la mejor programación teatral de la ciudad. Y arranca con las más exitosas comedias venezolanas, de la mano de primeras figuras de la actuación, destacados productores y directores, para el disfrute de todos.

Un 2026 por todo lo alto

La veracidad con que estas escenas son representadas hace imposible que el público no se identifique con sus reacciones, las cuales pueden resultar divertidas y dramáticas, pero siempre tienen que ver con el amor y la condición humana. Esta comedia viene de un éxito arrollador en España, Argentina, Perú, Chile y Uruguay, y ahora el GA80 la trae al país en su premisa de representar a autores de impacto mundial y con la misma versión escénica que ha triunfado en otros mercados.

Regresa a petición del público: “No Soy Loca Soy Bipolar” escrita y dirigida por Juan Carlos Duque y protagonizada por la actriz venezolana Anna Beatriz Osorio.

Un uni personal que plantea en tono de comedia, los cambios radicales de estados de ánimo de una paciente con Trastorno Bipolar, en distintos episodios en los que se ve sumergida, como consecuencia de su padecimiento. Una montaña rusa de emociones, que va de la comedia al drama, que invita a la reflexión, y genera una interesante discusión. Única función el viernes 30 de enero a las 7:00 p.m.

También de Juan Carlos Duque, llega su comedia “Impulsos”, protagonizada por María Antonieta Duque y Rafael Romero, bajo la dirección de Luis Fernández.

Una historia basada en malas decisiones, en la que una mujer, sin experiencia en robos, decide asaltar un banco, y el rehén que toma, termina estando aún más trastornado que ella. No sabrás quién es la víctima y quién es el secuestrador.

Se presenta en dos funciones el 31 de enero y el 1° de febrero

“Soltera, Casada, Viuda y Divorciada” es una comedia que ha conquistado la escena teatral de la mano de las actrices Raquel Yánez, Vanessa Senior, Liliana Meléndez y Flavia Gleske.

Cuatro amigas que se reúnen a hacer catarsis y así liberar stress. Ellas son la respuesta femenina a la obra del mismo autor titulada: "Soltero, casado, viudo y divorciado”. Una obra dirigida por Dairo Piñeres y producida por Carlos Chacón. El viernes 06 de febrero a las 8:00 p.m.

Elaiza Gil nos cuenta en “Soltera Sí, Sola Jamás”, anécdotas inimaginables de su vida y su carrera, pero, sobre todo profundizará en un tema que para ella es trascendental: la increíble experiencia de ser una mujer soltera, sin hijos, plena y feliz en el siglo XXI.

Un monólogo en el que asegura que podremos conocerla tal cual es, en una única función el sábado 07 de febrero, a las 7:00 p.m.

Las esperadas “Guerreras del K – Pop: El Musical”, se apoderan del escenario el domingo 08 de febrero a las 3:00 p.m., en una sola función para toda la familia. La energía del pop coreano, coreografías impactantes y una historia que atrapa, se fusionan en la Sala Teatro del Centro Cultural Chacao.

Una propuesta escénica fresca dirigida por Dreiser Bandera, inspirada en la película animada ganadora del Globo de Oro y disponible en Netflix.

La afamada obra “Monólogos de la Vagina” vuelve al escenario del Centro Cultural Chacao, sumando a su elenco a la animadora, actriz y locutora Mariela Celis junto a Dora Mazzone y Marianela Salazar. Con la dirección del reconocido Héctor Manrique y la producción general de Carolina Rincón.

Una pieza escrita por Eve Ensler, que aborda experiencias sexuales femeninas, tanto placenteras como traumáticas. Se habla de la sexualidad de la mujer y de sus deseos más íntimos, en una forma sutil. Con tres funciones 13, 14 y 15 de febrero a las 7:00 p.m. y 4:00 p.m.

“Walt me Mintió” es un monólogo de Sandra Villanueva.

Un espectáculo cargado de humor, música y videos, que plantea una comparación entre el mundo mágico de Disney y el mundo real. Un toque nostálgico, mucha música, videos, recuerdos retro y magníficas historias complementan el show.

La cita imperdible es el próximo sábado 14 de febrero a las 07:30 pm.

Y si de espacios para impulsar la formación en el ámbito de las artes escénicas se trata, el Centro Cultural Chacao se destaca con talleres como “La Dirección Teatral: Su relación con el actor y el espacio”, que impartirá el maestro Anibal Grunn a partir del lunes 26 de enero, por 12 lunes consecutivos de 5:00 pm. a 8 00 p.m.

Constelaciones Familiares: Constelar Los Sueños:

Encuentro que tendrá lugar el domingo 1 de febrero, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Tras la búsqueda de brindar a los participantes un espacio para mirar lo onírico, otorgar lugar a los mensajes del alma y alinear la energía personal con las realidades que se desean manifestar. La actividad será facilitada por Anna Beatriz Osorio, quien suma a su trayectoria como actriz la formación como Consteladora Familiar y Terapeuta Gestalt.

