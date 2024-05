De trabajar en RCTV a ser prostituta en España: La historia detrás de una periodista venezolana

Por varios años, Sandra Alford fue parte de la plata Radio Caracas Televisión (RCTV), con su voz logró realizar trabajos de locución y comerciales. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando por una decisión administrativa del gobierno nacional, la señal del canal dos quedó suspendida el 27 de mayo del 2007.

El cierre afectó a todas las personas que por años hicieron vida en el canal más antiguo y de mayor tradición en el país, por lo que Alford recientemente en un reportaje abrió su corazón para contar al mundo su historia de dolor de todo lo que le ha tocado vivir tras haber quedado sin empleo en ese momento.

Los primeros años

Sandra comentó en el reportaje que la situación comenzó seis años después del cierre cuando se dio cuenta que necesita tener ingresos de más dinero por las deudas que tenía y la responsabilidad de su hijo, fue cuando pensó en la posibilidad de un trabajo sexual fuera de Venezuela. “Había escuchado a alguien hablar de este club (Factory Arí). Llamé y me explicaron sencillamente lo que es: un hotel donde tú haces lo que puedas para ganar tu dinero”, expresó.

En este sentido, recordó como fueron las primeras semanas en el lugar y lo mucho que le dolió por dejar su país para dedicarse a un trabajo sexual. “Lloré todo lo que tenía que llorar, y es verdad lloré a mares. Había llegado de Venezuela ese mismo día. No sabía si iba a poder hacerlo o no. Pero dije: ‘Sandra tu eres fuerte, puedes con esto y más’. mi hermana me había dicho que si no podía volviera”, manifestó.

Vida en Venezuela

La comunicadora resaltó en el trabajo especial que tiene estudios universitarios, y que laboró por casi una década en RCTV como periodista, pero que no se arrepiente de haber tomado el camino de la prostitución para darle una calidad de vida a su familia, en especial a su hijo. “No tengo de qué avergonzarme. Viajo por el mundo, tengo dinero para comer y dar de comer a mi hijo Christopher, que tiene en 20 años y vive en Venezuela”, afirmó.

Finalmente, puntualizó que al saber lo duro que es la situación, cuando llegan chicas nuevas de diversos lugares del mundo las apoya. Además, asegura que así como existe mucha precariedad en el negocio, existen clientes que van no solo por sexo sino también para hablar.