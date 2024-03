Diosa Canales suelta su picante lengüita para enviar mensaje a María Corina Machado (+Declaraciones)

Desde el 2023 la cantante venezolana Diosa Canales había estado enviando señales de querer participar en las venideras elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 28 de julio del 2024. La también vedette buscaba ser la candidata protegida de María Corina Machado, por lo que este fin de semana compartió un video con un mensaje bien para la opositora, tras nombrar a Corina Yoris como sustituida.

En el clip la intérprete de “Cuerpo y Alma” no dudo en expresar que la líder del partido Vente Venezuela, no la llamó para formar una alianza y ser la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales para el periodo 2025-2031.

“María Corina Machado no me llamaste, no me hiciste caso, no me escribiste y no hiciste nada con la propuesta que yo te hice. Soy mejor candidata que la señora que tú estás poniendo, no porque la desprecie, sino que yo era mucho mejor candidata”, indicó la criolla.

En este sentido, Diosa no dudo en revelar la estrategia que tenía pensado utilizar para poder llegar al Palacio de Miraflores. “El pueblo está molesto, porque te inhabilitaron, al pueblo estar molesto iban a votar por mí. ¿Qué hacia yo al ganar las elecciones? Te nombraba vicepresidenta, te quitaba la inhabilitación, renunciaba y luego como dicta la ley te nombraban presidenta”, aseveró.

La residenciada en Colombia indicó que su plan fuese sido un éxito, pero nunca la exdiputada de la Asamblea Nacional nunca arrojó señales de respaldar la idea.

Fue el pasado viernes 22 de marzo que la opositora impacto al mundo al nombrar a la filósofa de y docente de 80 años Corina Yoris, como su relevo en las elecciones presidenciales y enfrentarse contra el presidente de la República Nicola Maduro Moros, el venidero 28 de julio.

Sin embargo, Yoris ahora enfrenta una difícil situación, de acuerdo con lo transcurrido en la prensa en los últimos dos días la Plataforma Unitaria Democrática, asegura que según no se pudo ser efectiva la postulación en el portal pertinente del Consejo Nacional Electora (CNE), al no aceptar el usuario y clave para el registro que finaliza este lunes 25 de marzo.