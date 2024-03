¡Perversa! El día que Diosa Canales aprendió a arrodillarse y mirar para arriba (+Buena alumna)

No cabe duda que el nombre de Diosa Canales se ha convertido en una referencia sexual dentro y fuera de nuestro país. Su sensualidad y atrevimiento es lo que la ha convertido en una respetada vedette venezolana, aunque muchas veces ha intentado llevar su carrera por el lado de la música o de los negocios, es muy cierto que la anzoatiguense sabe cómo alborotar el avispero.

Mediante sus redes sociales, Canales siempre ha causado polémica por su manera frontal de dirigirse a las personas o hablar sobre temas que se encuentren en la palestra. Además, se le caracteriza por ser una persona que no tiene pelos en la lengua para hablar sobre su vida o la de otros, así como lo hizo recientemente cuando compartió con todos, el momento cuando “aprendió a arrodillarse”.

Recientemente, causó revuelo en su cuenta de X al publicar una foto de hace muchos años cuando realizó la primera comunión, el primer impacto es causar ternura por el sacramento tan importante que cumplió. Sin embargo, su picante descripción le cambió todo el sentido a la imagen. “Lo único que aprendí de este día fue a arrodillarme”, bromeó la también empresaria.

Como era de suponerse, los internautas la atajaron en el aire y comenzaron a lanzar chistes sobre ello. “Muy bien hija, seguramente el señor delante de quien te arrodillas quedará agradecido”, “Diosa siendo Diosa jajajajaa”, “Eso es lo bueno que aprendiste a arrodillarte”, “Y a vos te encanta agacharte bebita hermosa”, “Ahora se arrodilla para recibir otra cosa jajaja”, se lee en los ‘tuits’.

Diosa y su deseo de ser presidenta

Aunque muchos conozcan a la vedette como una mujer atrevida, sensual y muy interesada en lo fogoso, nadie toma en cuenta que Canales tiene un lado intelectual y es ese mismo el que quisiera desarrollar en la política venezolana. Tal como lo ha manifestado en lo que va de año, la intérprete de “En cuerpo y alma” desea llegar a Miraflores y tomar el poder del país.

“Venezuela quiero mandar un mensaje desde mi corazón, le digo a toda Venezuela, pero muy especialmente a la mujer que tiene en ascuas al gobierno de Venezuela, Sra: María Corina Machado, si no la dejan participar, yo no estoy inhabilitada”, escribió en X. Cabe destacar que no es la primera vez que hace públicas sus ganas de ser la presidente de Venezuela.