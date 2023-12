Justicia guyanés echa para atrás presentación de Diosa Canales y esta es la razón (+Video)

La cantante, modelo y vedette venezolana Dioshaily Rosfer Canales Gil, mejor conocida como Diosa Canales, ha utilizado su cuenta personal de Instagram para denunciar públicamente como la justicia de Guyana no le permitió ingresar al país el sábado 23 de diciembre, para una presentación que tenía pautada en la compañía de su marido, el también cantante Sigiloso.

La bomba venezolana tenía inicialmente pautado el show para el viernes 15 de diciembre, pero tuvo que ser suspendido, luego de su llegada a Panamá para abordar el avión que la llevaría hasta Guyana, ya que la aerolínea le informó que no contaba con vuelos.

“Otro show perdido. Y no se si me dejen volver a retomar porque aparentemente nos pusieron deportados en los documentos, aún no sabemos qué va a pasar con nosotros, nos devolvieron a Medellín”, indicó hace días la vedette.

Tanto Canales como Carol, la empresa que está llevando la organización del espectáculo había indicado que el show estaba pospuesto para el 23 de diciembre, pero no pudo ser luego de que la justicia de Guyana no le permitiera el acceso.

“Llegué a Guyana, pero en inmigración no me dejaron pasar porque tenía este mapita donde dice que está zona de reclamación. Por esa tontería no me dejaron pasar”, explicó en un mensaje colgado en la cuenta de la revista Ronda.

Igualmente, subrayó que otros venezolanos también han sido devueltos por tener el mismo mapa en el pasaporte. Además, extendió palabras de disculpas a sus fanáticos en mencionado país que desde hace tiempo estaban esperando el show.

“Me tocará resolver con Carol quien es la empresa que esta llevando el show y ver que manejo se le puede dar a estación, que está dañando y perjudicando mucho mis eventos y mi trabajo”, aseveró la intérprete de “Cuerpo y alma”.