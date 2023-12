Justicia panameña tiene entre la espada y la pared a Diosa Canales (+Detalles)

La cantante y vedette venezolana Diosa Canales se encuentra en el ojo del huracán, luego de que compartiera con la reconocida revista de entretenimiento Ronda, que por problemas con las autoridades en Panamá su show pautado para el viernes 15 de diciembre ha sido pospuesto.

De acuerdo con una nota de prensa del portal, la intérprete de “Cuerpo y alma” salió de Colombia, nación donde se encuentra residenciada desde hace un tiempo, con destino a Panamá, en donde abordaría el avión que la llevaría hasta Guyana. sin embargo, la situación no fue posible por según la aerolínea no contar con vuelos.

“Otro show perdido. Y no se si me dejen volver a retomar porque aparentemente nos pusieron deportados en los documentos, aún no sabemos qué va a pasar con nosotros, nos devolvieron a Medellín”, expresó Diosa a Revista Ronda.

En este sentido, la también modelo de 36 años le expresó al medio que intento por varias maneras de llegar a su destino pautado para cumplir con su show y con sus seguidores. “Buscamos otras opciones para llegar a Guyana, pero nos hacían perder los otros vuelos. Todo parece que es un saboteo”, asegura Canales.

Diosa estaría junto a su esposo el también cantante Sigiloso en una presentación exclusiva en la Ramada Georgetown.

Ante toda la polémica, la organización del evento @CarolProduction aseveró a través de un mensaje que no todo está perdido. “El show de será pospuesto. Las entradas seguirán vigentes mi gente solo esperen que tengamos fecha segura y avisaremos”.

En los últimos meses la situación entre los gobiernos de Venezuela y Guyana ha tomado una gran escalada de tensión, la presidencia venezolana reclama que el Esequibo, también conocida como Guayana Esequiba una “Zona en reclamación” les pertenece.