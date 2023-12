“Con mi marido no te metas”: Esposa de Marko Música acaba con Carolina Tejera (+Mensaje)

La situación entre la actriz Carolina Tejera y el comediante Marko Música ha dado mucha tela que cortar durante los últimos días, y es que, tras las fuertes declaraciones realizadas por Tejera en el podcast de Gustavo Campos, “Luego de la pausa”, la polémica ha sido bastante fuerte y muchas personas han salido en la defensa del humorista, entre ellas su esposa Yulbertz Zambrano.

“De verdad tú me vas a convencer a mí que el mejor comediante venezolano en Estados Unidos es el ser este, que supuestamente llenó el Arena Kaseya Center cuando es mentira. Regalaron ya no sé cuántas entradas. Por favor, no seamos hipócritas y mentirosas. El mejor comediante actualmente es George Harris”, indicó muy ácida en la entrevista Tejera.

Desde las declaraciones realizadas el fin de semana Marko y su familia se había mantenido sin decir una sola palabra, sin embargo, su esposa Yulbertz Zambrano rompió el silencio y arremetió sin compasión contra Tejera, considerándola como una mujer perdedora.

“Típico de perdedores cuestionar el éxito del ganador, lamentablemente tu tiempo pasó, no tienes nada bueno que decir ni de ti. No has hecho nada, ya tu dejaste de ser, la última vez que te recuerdo en una novela yo tenía como 6 años, guárdese que está haciendo el ridículo”, indicó.

Pero el fuerte mensaje no termina ahí, la también empresaria asegura que Carolina recordada por su papel de Eva Ganados en la novela “Gata salvaje” está en busca de reconocimiento y por eso está lanzando el veneno.

“Usted no llena ni la sala de su casa, yo le puedo enseñar cómo se factura de verdad. El ridículo que están haciendo por qué es, por fama. Eso no te va a dar para alisarte los chicharrones. El respeto te hace llegar más lejos”, finalizó Zambrano.