¡Muy fogosa! Viviana Gibelli quiere darse este año una oportunidad en el amor

La presentadora y actriz Viviana Gibelli es muy reversada con su vida personal, siempre se deja ver en las redes sociales como una madre muy enfocada en el bienestar de sus hijos Aranza y Sebastián a quienes cariñosamente llama “Mis costillas”. Sin embargo, hace pocos meses confesó en una entrevista que espera poder conseguir un compañero para vivir bonitos momentos.

Durante la conversación con la periodista Marianne Suaréz, la Miss Monagas 1987 confesó que el hombre que llegue a su vida y corazón debe cumplir con las exigencias, de que tiene dos hijos en plena adolescencia a quienes le dedica gran parte de su tiempo.

“Yo he sido afortunadísima en muchísimas cosas, inclusive en el amor, aunque esté divorciada, y te habló eso porque yo he amado intensamente, me he despechado intensamente. Yo en este momento de mi vida no estoy acompañadas. Tú conoces a gente maravillosa, pero meter a alguien en casa es difícil”, aseveró la también creadora de contenido.

A la también Miss Wonderland se le ha conocido pocos amores, hace muchos años estuvo en una relación con el galán de las telenovelas venezolanas Jean Carlo Simancas, y con el padre de sus hijos, el empresario David Akinin, de quien se separó en el año 2021.

Igualmente, en la conversación Viviana reveló que la relación debe ser muy especial, cercana y que si es un hombre ya convertido en padre sería ideal para que pudiese entender su posición de madre a tiempo completo.