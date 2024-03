A dos años de su separación, Shakira habla de los sacrificios que hizo por Gerard Piqué

Falta menos de una semana para que por fin vea luz el nuevo álbum de la colombiana Shakira, titulado “Las mujeres ya no lloran”, ese proyecto que representa el renacimiento de la cantante luego de tantos años de ausencia musical debido a su entrega como madre y pareja, mientras vivía su idilio de amor en Barcelona, España junto a Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha.

Un total de 16 temas marcarán un antes y un después en la nueva etapa musical de la barranquillera. Con algunos temas develados como “TQG”, “Monotonía” y “Te felicito”, la artista cuenta con la colaboración de otros grandes en la música como el Grupo Frontera, Bizarrap, Cardi B y más. A través de sus redes sociales, ya ha dado algunos abrebocas de las nuevas canciones como “Entre paréntesis” y “La Fuerte”.

Ahora bien, previo al lanzamiento, Shakira dio una entrevista al medio The Sunday Times, en el que habló de diferentes etapas de su vida, entre ellas la que vivió en su relación. Cuando nadie se imaginaba que la artista sacaría el nombre de su ex, lo hizo y no fue precisamente para tirarle como lo ha estado haciendo a través de sus letras.

¿Qué dijo sobre Piqué?

Aunque mientras vivían su romance todo parecía color de rosas, no obstante uno de sus tesoros como lo es la música, estuvo abandonado por un largo período. “Por mucho tiempo puse mi carrera en espera para estar cerca de Gerard y así pudiera jugar al fútbol”, comentó. Claramente de este tema se había hablado mucho, pero hoy por hoy, la misma barranquillera lo confirma.

“Hubo mucho sacrificio por amor”, remató. No queda duda que esto fue el trampolín que le permitió a la intérprete resurgir de las cenizas y vociferar las cicatrices de su vida a través de la música como lo ha estado haciendo desde el año 2022 cuando su relación tuvo un abrupto quiebre protagonizado por infidelidades y maltratos por parte del exfutbolista.