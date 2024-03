¡Una explosión musical! Shakira sorprende con otro adelanto de su nuevo álbum (+Video)

Sin duda alguna, la noticia del lanzamiento del nuevo álbum de Shakira ha hecho más ruido que otros aspectos desagradables que han sucedido en la vida de la barranquillera. “Las mujeres ya no lloran” representa el primer álbum de la colombiana luego de su importante ausencia en la música que terminó en el 2022 cuando se separó del exfutbolista Gerard Piqué.

Aunque desde entonces, la artista estrenó varios temas evidentemente dirigidos al padre de sus hijos, al público le hacía falta un disco completo como los de antes. Recordemos que el último fue en el 2017, “El Dorado” con el cual realizó una gira por varios países y se espera que con este lanzamiento suceda lo mismo, pues ya hace falta verla en los escenarios.

Desde el anuncio el pasado 11 de febrero, la cantante ha ido develando ciertos detalles de su nuevo bebé. Entre ellos, pudimos conocer que posee sello venezolano gracias a la pluma de Servando con el tema “Cómo, dónde y cuándo”, al igual que Cáceres Música escribió “Cohete”. Del mismo modo, publicó la lista de los 16 tracks que integran este trabajo en el que cuenta con varias colaboraciones.

Otros adelantos de "Las mujeres ya no lloran"

A principios de este mes, la colombiana de 47 años ofreció un adelanto de “Entre Paréntesis”, un regional mexicano que comparte con el Grupo Frontera, siendo el segundo tema en este género que graba después del estreno de “El jefe” junto a Fuerza Regida, el cual también forma parte del álbum.

Asimismo, pudimos conocer un poquito de “Nassau” un desgarrador tema que contiene un final feliz, pues claramente cuenta cómo fue el proceso de superar a Piqué y posteriormente ver la luz al final del túnel. “Yo que había prometido que más nunca volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía guardado con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado”, se escucha en el clip.

Ahora, en las últimas horas dejó fríos a sus más de 90 millones de seguidores en Instagram, al postear un fragmento de “Tiempo sin verte”, otro romántico tema que contiene “LMYNL”. “Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte y dime si aún me quieres y te acuerdas de mí”, es parte de la letra.

Repitiendo el plato con Bizarrap luego de su éxito en la Music Session #53, Shakira Mebarak grabó “La Fuerte” y a través de sus ‘insta-stories’ pudimos conocer una pequeña parte. “Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y ¿pa’ qué? Si ya me lo sé”, canta la exitosa artista.