Shakira grita a los cuatros vientos que encontró el amor de su vida (+Video)

El próximo viernes 22 de marzo el nuevo disco de la estrella colombiana Shakira estará disponible en el mercado y plataformas digitales. El nuevo trabajo que lleva por nombre “Las Mujeres ya no Lloran” cuenta con un total de 17 canciones, que reflejan muchos momentos que a la oriunda de Barranquilla le ha tocado vivir tras su separación con el deportista Gerard Piqué.

“Mi nuevo álbum llega este 22 de marzo, no lo he creado solo sino con todos ustedes mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, escribió la intérprete el 15 de febrero con el anunció en Instagram.

La artista residenciada en Miami, Florida, ha decidido compartir con sus fanáticos un pequeño adelanto de una de las canciones que aparece en el álbum titulada “Nassau”, en la cual destaca un verso desgarrador, pero que a la vez manifiesta que en medio de todo lo sucedido alguien llegó a ponerle color a su vida.

“Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía guardado con llaves y con candado, pero qué hago me gustas demasiado”, ha escrito la ganadora del Grammy.

La letra de la canción ha dejado a los fanáticos de la artista boquiabiertos y con la duda de quién será el hombre que estuvo con Shakira, luego de que el 04 de junio del 2022 se conoció el fin de su relación de 12 años y dos hijos en común con Piqué, comenzando un proceso de escándalos e infidelidades.

Tras su separación la intérprete de “Ojos Así” ha sido vinculado con diversos hombres como el conductor de la Formula 1 Lewis Hamilton, la estrella del Miami Heat Jimmy Butler, Alejandro Sanz, y otros más.