Esta es la canción que Servando Primera le escribió a Shakira para su nuevo álbum

Luego de que la cantante colombiana Shakira develara la lista completa de los temas de su nuevo álbum “Las mujeres ya no lloran”, el cantante venezolano Servando Primera celebró estar dentro de los compositores que nutrieron el trabajo discográfico. Un logro que sin duda alguna llena de orgullo a nuestro país por contar con una increíble pluma como la del hijo de Alí.

Mediante sus historias en Instagram, el artista reposteó la publicación de la barranquillera y colocó el número 6, indicando que “Cómo, dónde y cuándo” es de su autoría. Pero no solo en el disco está la inspiración de Servando, también hay sentimiento de los venezolanos Florentino Primera, Rafa Rodríguez, Daniel Rondón, Elena Rose y Cáceres Música”.

De acuerdo a lo anunciado por la estrella de 47 años, su nueva producción cuenta con 16 tracks en los que también colabora con Cardi B, Karol G, Rauw Alejandro, Grupo Frontera, entre otros. Cabe destacar que, algunas canciones como “TQG” y “El Jefe” ya fueron reveladas meses atrás. Al igual que “Te Felicito” y “Monotonía” que tienen rato en la calle y han ganado una importante popularidad.

Esta valiosa composición se une a otras que ha realizado el intérprete de “Fan enamorada”, como lo son “Felices los 4” de Maluma, “Duele el corazón” de Enrique Iglesias, “Me voy enamorando” de los criollos Chino & Nacho, “Mayores” de Becky G y “La Reina” que escribió para la cantante estadounidense Christina Aguilera en el año 2022.

Más sello venezolano

Pero Servando no es el único que tiene participación en “Las mujeres ya no lloran”, además de los antes mencionados, hay que recalcar que, Mario Cáceres o Cáceres Música es el dueño de “Cohete”, la canción número cuatro del disco. Sumándose a otras que tiene el venezolano como “Dollar” para Becky G, “Vacaciones” de Wisin, “Lágrimas no más” de Guaco, entre otras.

En el post de la estrella pop en el que le mostró al mundo el interior de su nuevo bebé, Cáceres respondió: “Eso va a agarrar vuelo como un COHETE”, una prueba clara de que es el responsable de la letrilla.