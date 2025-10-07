Austin Wells podría defender a esta selección caribeña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

Pasan las semanas y el Clásico Mundial de Beisbol 2026 está cada vez más cerca de subir su telón. No hay dudas que una de las selecciones favoritas a quedarse con el título son los Estados Unidos, ya que tienen peloteros talentosos de sobra, al punto de poder armar hasta tres lineups competitivos.

De hecho, si hablamos de jugadores norteamericanos que posiblemente no serán convocados por su selección, uno de esos nombres sería el de Austin Wells. Y es que si bien se trata del receptor titular de los Yankees de Nueva York, hay varias figuras que parecen estar muy por encima de él.

Wells, en la mira de República Dominicana

Con la intención de ser protagonistas y pelear hasta el final del torneo, varias selecciones no han dudado en reclutar a peloteros de otras nacionalidades, quienes por una u otra razón terminan en la lista de "descartados". Justamente, uno de esos posibles casos lo estaría protagonizando Austin Wells.

Y es que según información del periodista dominicano Daniel Santana, al parecer el gerente general de República Dominicana, Nelson Cruz, estaría en conversaciones con el norteamericano para reclutarlo y que sea uno de los receptores del combinado quisqueyano para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Cabe mencionar que los dos caretas dominicanos con mayor producción ofensiva durante la temporada regular 2025 de las Grandes Ligas fueron Agustín Ramírez y Yainer Díaz, quienes de hecho superaron en varios apartados al propio Austin Wells.