¡Vergüenza ajena! Luis Sojo habló sobre la poca asistencia de personas al homenaje de Víctor Davalillo (+Video)

Durante el homenaje a Víctor Davalillo en el Estadio Universitario de la UCV, Luis Sojo y Ozzie Guillén fueron unos de los pocos ex peloteros que hicieron acto de presencia para dar el último adiós a "Vitico" tras su fallecimiento este miércoles 6 de diciembre.

Sojo, gerente deportivo actual de los Tiburones de La Guaira, habló con Meridiano sobre Davalillo y el impacto que tuvo en su carrera. Guillén también habló sobre Davalillo, pero se mostró molesto por la ausencia de personas en el homenaje a "Vitico".

El pelotero más grande de la LVBP

Para Sojo, "Vitico" es el mejor pelotero que ha jugado en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. "El más grande. Yo creo que él y Robert Pérez son uno y dos, definitivamente, en los peloteros más emblemáticos de esta liga. En lo personal, influyó mucho en mi carrera. Yo, desde niño, allá en Petare ver ese center field de los Leones del Caracas, tuve la oportunidad de verlo a los 46 años dando líneas. Una persona que, no solamente en mi carrera si no en muchos peloteros venezolanos, dejó su marca", dijo.

"'Vitico' en lo personal, para mí, emularlo con cuatro títulos de bateo, decir que tú estás ahí con él y que él me haya felicitado, me haya dado un abrazo y decir 'te lo mereces, trabajaste fuerte para eso'. Esas son cosas que no se olvidan nunca y eso lo voy a llevar en mi corazón porque, más allá de que tuvimos una gran amistad, las anécdotas que se vivieron con él, hablando de béisbol, cada vez que te encontraba era hablando de bateo y eso es algo que a uno siempre le gustó", expresó el gerente de Tiburones.

"Hemos perdido a un grande, definitivamente, y Dios lo va a recibir en el estadio celestial", agregó.

El legado de Davalillo

Sojo explicó que fue sorprenderte ver a Davalillo en una edad tan avanzada jugando pelota profesional. "Eso es algo impresionante. Yo me retiré a los 42 años y era que casi tenía un bastón y una silla de ruedas. Imagínate jugar a esa edad. Esos son talentos especiales, 'Vitico' tenía un talento especial y, a pesar de su corpulencia, usaba un bate grande y la habilidad que tenía para batear independientemente de cual fuera la edad siempre estuvo presente en él", comentó.

"Cuando gano el quinto título de bateo, él me entrega la placa y como estábamos empatados con cuatro, en Valencia en una final Caracas-Magallanes, y cuando me la está entregando me dice en el oído: pero yo gané dos títulos más en la liga centro occidental. Nosotros dos riéndonos y la gente no sabía de que nos reíamos", dijo el ex pelotero sobre la anécdota más apreciada que compartió con Davalillo.

"Un hombre que nació con un bate en la mano. Es algo por lo que todos debemos estar orgulloso, pero fíjate estamos orgullosos y podemos decir 'yo soy el mejor fanático del mundo', pero mira como está este estadio. Eso da vergüenza, vergüenza ajena, vergüenza como venezolanos porque nosotros tenemos que rendirles honores a nuestras glorias y aquí solamente hay familiares y amigos del gran 'Vitico' Davalillo", aseveró.

"Aquí no hay un representante de los Leones del Caracas, eso no puede ser, y la liga tiene que pronunciarse. El número dos había que retirarlo 20 años atrás, sí, pero no después que se muere porque todo el mundo buscando protagonismo y todo el mundo dice 'sí, vamos', pero las cosas hay que hacerlas al momento y que la gente disfrute de esos momentos de gloria que vivieron en un estadio de béisbol profesional", dijo Sojo sobre la falta de personas en el homenaje a Davalillo y se mostró decepcionado por ello.