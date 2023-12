LVBP: La increíble historia del lanzador africano que deja huella en el beisbol venezolano (+Video)

Si revisamos el ranking de selecciones de beisbol elaborado por la WBSC (Confederación Mundial de Beisbol y Softbol), nos conseguiremos con varias sorpresas, siendo una de ellas sin duda la selección que ocupa el puesto número 31 de dicho top.

Sudáfrica es uno de los países de mayor tradición en lo que a deportes de conjunto se refiere en el continente africano, y además, es una de las dos selecciones de beisbol que se encuentra en el top 50 de equipos nacionales de beisbol del mundo, algo bastante meritorio, ya que dicho continente es sin duda alguna el menos beisbolero de todos.

El hecho de que Sudáfrica ocupe el lugar número 31 del ranking mundial nos hace pensar que, aunque sea algo completamente desconocido para nosotros, tal vez este histórico país africano sea mucho más beisbolero de lo que pensamos.

Esta teoría fue confirmada por tal vez la persona más indicada para hablar del tema: Dylan Unsworth, lanzador sudafricano de los Bravos de Margarita. Unsworth es un verdadero trotamundos del beisbol y uno de los mejores embajadores sudafricanos que ha tenido el juego. Meridiano pudo conversar en exclusiva con él, para que relatara la historia de cómo un sudafricano terminó en la LVBP.

Ni rugby ni "soccer"

En Sudáfrica existen tres deportes que históricamente han acaparado casi toda la atención de la población: cricket, rugby y el fútbol, o como es conocido allá, el "soccer". Además, el hockey sobre hierba también goza de una popularidad fantástica, por lo que se coloca en el cuarto lugar, por debajo de los tres principales.

Sin embargo, algunos pocos se salen de lo cotidiano. Unsworth convivió junto a esa minoría, lo que hizo que saliera a flote su amor por el beisbol. "Mi padre era lanzador de softbol. Yo jugaba fútbol con los otros niños, no jugaba softbol pero lo veía todo el tiempo. Eventualmente mi padre se hizo coach de un equipo de tee-ball (variante del beisbol para niños) y me llevó al equipo. En seguida me enamoré del juego", expresó.

Además, Unsworth tiene muy vivos sus recuerdos de sus primeros pasos en la disciplina. "¡Solía destrozar la pelota! Empecé desde los 4 años", comentó. El sudafricano también recuerda con claridad el momento en el que su sueño beisbolístico empezó a ponerse más serio. "A los 14 o 15 años, scouts vinieron desde Estados Unidos a verme en Sudáfrica. Viajaban 30 horas para verme. Sin eso, aquel niño sudafricano no estaría hoy en Venezuela".

Las visitas de aquellos scouts rindieron frutos, ya que en 2009, con 16 años de edad, Dylan Unsworth firmó con los Marineros de Seattle. "Firmé a los 16 años. Hice todo el camino en las Ligas Menores, luego me convertí en agente libre y fui a los Angelinos. Después empecé a recorrer el mundo; estuve en Taiwan, Australia, lancé un no-hitter en México, y ahora estoy por tercera vez en Venezuela", explicó el diestro, que efectivamente se uniformó con Leones del Caracas en las temporadas 17/18 y 18/19.

El serpentinero de los Bravos también explicó cómo viven sus allegados en Sudáfrica su carrera en el mundo del beisbol. "Dentro de mi comunidad todos saben que juego, es mi identidad. Pero sin duda, los deportes principales son cricket, rugby y fútbol. Estoy haciendo buen trabajo representando a Sudáfrica, tal vez no llegué a Las Mayores, pero puedo volver a Sudáfrica y ayudar a los niños", resaltó.

Unsworth también dio su percepción de la situación actual del beisbol en su país, que ha cambiado en los últimos años. "Con el Covid tuvo un pequeño estancamiento. Mucha gente se fue al rugby o al fútbol, pero aún hay mucha pasión y amor por el juego. Cuando voy a casa, veo a muchos niños y siempre intentó enseñarles fundamentos tanto como puedo".

El lanzador sudafricano también quiso resaltar que en su país el beisbol no es tan desconocido como se podría pensar. "Estamos rankeados de 31 en el mundo, no está mal. Cuando represento a mi país siento que tenemos equipo para competir. Nos falta la cultura de trabajar a diario, no es jugar solo los sábados y entrenar dos días. ¡Cuando vamos a torneos de dos semanas el equipo se cansa en cinco días! No están acostumbrados al día a día, pero creo que tenemos un gran equipo", aseguró Unsworth.

La experiencia en Venezuela

Como mencionó el propio jugador durante la entrevista, Unsworth vive actualmente su tercera experiencia en el beisbol venezolano, al que regresó gracias al gerente José Manuel Fernández, quien ya lo había reclutado en su anterior etapa en Leones del Caracas.

Para Unsworth, venir a Venezuela es lo máximo en términos de beisbol. "No lo digo solo porque esté aquí. Cuando estaba con Caracas la Liga era buenísima, pero ahora incluso vienen grandesligas como Acuña. La pondría como el mejor torneo en el que he jugado. Dominicana de segundo, México de tercero", comentó.

El sudafricano tampoco dudo al mencionar qué es lo que más le gusta de Venezuela. "¡Las arepas! Siempre se ríen de mí porque como mucho. Me estoy divirtiendo mucho acá", expresó Unsworth, quien también tiene bien en claro su objetivo. "¡Quiero ser el primer sudafricano en ganar un campeonato en Venezuela!".