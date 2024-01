LVBP: Yasiel Puig se desliga de la trifulca contra Cardenales de Lara (+Video)

La revuelta entre Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara sigue dando de qué hablar. Una acción innecesaria del antesalista de los escualos, Maikel García, provocó un sinfín de inconvenientes incluso para sus propios compañeros de equipo.

El cubano Yasiel Puig ha jugado en condición de importado con los litoralenses en la campaña 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), se ha consagrado como uno de los bateadores más peligrosos de todo el circuito nacional y ahora está muy cerca de coronarse campeón.

Su pasado está manchado con problemas de disciplina, presencia en múltiples trifulcas e inconvenientes que lo alejaron del beisbol de las Grandes Ligas. Pero su regreso puede estar haciéndose una realidad muy pronto, pues fue invitado al Spring Training de los Rays de Tampa Bay, aunque para que no exista un obstáculo en el camino, debe mantener limpia su imagen.

En las últimas horas medios norteamericanos se han encargado de difamar al slugger de los guairistas, indicando que fue él quien provocó la reyerta entre crepusculares y Tiburones.

"Esto es lo que pasó de verdad. No sólo lo que muestras a tus lectores. Esto es de mi agente @lisettecarnet así que si tienes más preguntas pregúntale a ella. Por eso no me castigaron, lo que pasó no tuvo nada que ver conmigo, me lo hicieron a propósito", escribió Yasiel en una publicación en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter).

"Sigo jugando y ahora mi único enfoque es el último partido para poder traerle un campeonato a mi equipo que no ha ganado en 37 años. Por favor compártanlo, son buenas noticias y eso es lo que hago: ayudar a mis equipos a ganar", expresó.

De esa manera, Puig quiere dejar claro que no fue el provocador de semejante golpiza brutal que se hizo presente en el Estadio Universitario de Caracas (UCV). Su representante, Lisette Carnet, le ha defendido en todo momento y ha presentado material audiovisual en el que se observa como Yunesky Maya -pitcher de Cardenales- es quien golpea a traición a "Caballo Loco".