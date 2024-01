LVBP: ¿Maikel García se retirará del beisbol venezolano si se consagra campeón? (+Video)

La temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está por culminar. Tiburones de La Guaira sostiene una cómoda ventaja de 3-0 sobre Cardenales de Lara en la Gran Final. En la historia del circuito ningún equipo se ha logrado levantar de semejante brecha en la etapa definitoria.

Todo parece indicar que la sequía de los escualos -37 años sin ganar un título- llegará a su fin en los próximos días. En el curso anterior los escualos se quedaron a las puertas de acabar con la "maldición", pero en la zafra actual están más cerca que nunca.

Maikel García ha sido una bujía ofensiva para el conjunto litoralense, de eso no hay ningún tipo de dudas. Pese a generar el caos en el Estadio Universitario de Caracas (UCV), tras conectar un cuadrangular y "perrear" a los crepusculares de una forma innecesaria, el antesalista se ha salido con la suya y ha registrado una postemporada pletórica.

Después de encontrarse en el ojo del huracán y ser tendencia en las redes sociales, el oriundo de La Sabana, estado La Guaira, respondió un comentario que asumió como crítica en el que destacó la posibilidad de marcharse al campeonato de la República Dominicana.

"Yo tengo que jugar allá así nadie me critica y sale con lloradera, periodistas, comentaristas, toditos… pero a mí no me importa ustedes no me dan de comer a mi", citó.

Sin embargo, la noticia va más allá de ese eco que fundó Maikel. En la tarde de este viernes, 26 de enero, el infielder de los Reales de Kansas City publicó lo siguiente:

"Yo le hice una promesa a mi mamá el año pasado y a muchos no les va a gustar, pero debo cumplírsela". A pesar de no confesar cuál es esa promesa de la que habla, algunos fanáticos le han respondido con lo que creen que será, algunos de ellos indicaron que se trataba de un retiro de la LVBP si se consagra campeón con la novena litoralense.

"No me digas que después de quedar campeón con La Guaira no juegas más en Venezuela. Destrozaría mi corazón", escribió @itsmarirparra. Por su parte, @ohaack dijo "creo saber cual es la promesa, debido a la reacción de los “fanáticos” por supuesto entre comillas, ella no quiere que siga jugando en Venezuela , espero equivocarme".

¿Se retirará Maikel García de la LVBP tras coronarse campeón con Tiburones?