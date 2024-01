LVBP: Maikel García anuncia que se va de Venezuela para jugar en Dominicana (+Video)

Maikel José García Escobar, pelotero de los Tiburones de La Guaira y perteneciente a la organización de los Reales de Kansas City en las Grandes Ligas, ha estado en el ojo del huracán tras provocar una tángana frente a Cardenales de Lara en el segundo compromiso de la Gran Final de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El talentoso infielder de los escualos sacudió un soberbio cuadrangular en las últimas instancias del cotejo, guiando a su equipo a la victoria, pero ese buen accionar se vio manchado luego de realizar gestos innecesarios y dedicarle palabras al dugout contrario. Una refriega se vivió en el Estadio Universitario de Caracas, una de las más violentas en la historia del campeonato invernal de Venezuela.

Como ya es costumbre para el muchacho de apenas 23 años de edad, luego del juego de pelota dedicó su tiempo a publicar comentarios en la red social X (anteriormente Twitter).

Este jueves, 25 de enero del 2024, el antesalista citó un video publicado por el ex pelotero Álex Núñez, donde se muestra a Miguel Sanó conectando un enorme cuadrangular de tres carreras en el propio primer inning ante Tigres del Licey por la final de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), acompañado de una exorbitante celebración, pero con la enorme diferencia de no ofender a ningún contrario ni voltear a ver el dugout rival.

"Yo tengo que jugar allá así nadie me critica y sale con lloradera, periodistas, comentaristas, toditos… pero a mí no me importa ustedes no me dan de comer a mi", escribió Maikel.

¿Se marchará a la Liga de Dominicana Maikel García?