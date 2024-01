LVBP: Agente de Yasiel Puig se pronuncia tras las críticas al cubano por trifulca en la Gran Final

Durante segundo juego de la Gran Final de la LVBP 2023-2024, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara protagonizaron una lamentable pelea en el Estadio Universitario, situación que puso en el ojo del huracán a Yasiel Puig.

Sin embargo, en esta oportunidad el pelotero cubano no estuvo metido en la polémica por golpea y aún así, han llovida críticas desde los Estados Unidos, mismas de las que su agente Lisette Carnet lo defiende en redes sociales.

Carnet ha estado muy activa en su cuenta en X y recientemente, le envió un contundente mensaje a los medios de comunicación estadounidenses, que se han dedicado a criticar fuertemente a Puig.

"Lamentablemente, los medios estadounidenses optan una vez más por compartir información errónea. Yasiel Puig estaba manteniendo la paz ayer cuando un jugador del otro equipo le dio un puñetazo. He publicado varios videos en mi feed que muestran lo que sucedió. Es desafortunado que nosotros nos hemos convertido en este tipo de sociedad que cuando la verdad no se ajusta a nuestra sed, simplemente cambiamos el “clickbait” para adaptarlo. Puig está bien por cierto, no fue sancionado porque ayer fue una víctima, y ​​hoy conectó un HR de 2 carreras y ahora está a 1 juego de un campeonato", escribió su representante.

"El Caballo Loco" está teniendo una pasantía en la LVBP brillante y sin duda, su aporte con los Tiburones de La Guaira ha sido fundamental.

En esta Gran Final, Yasiel Puig tiene seis hits en tres juegos, con un jonrón, tres remolcadas, misma cantidad de anotadas y average de .500.