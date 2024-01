LVBP: Yasiel Puig responde tras ser acusado por la trifulca ante Cardenales. "Ya me has destruido bastante, por favor basta" (+Video)

La Gran Final de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) parece estar a punto de finalizar. Tiburones de La Guaira no ha tenido compasión con Cardenales de Lara y han colocado la serie 3-0 a su favor, alcanzando la tercera victoria en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Sin embargo, no todo ha sido positivo en esta serie definitoria, pues en el segundo cotejo se presenció un lamentable incidente entre ambas escuadras.

Una auténtica batalla campal se hizo presente en el Estadio Universitario de Caracas (UCV) luego de un soberbio cuadrangular de Maikel García en la parte baja del octavo capítulo que ocasionó "perreos" por parte del antesalista escualo. La molestia de los crepusculares fue totalmente válida y necesaria luego de la burla de García.

Varios expulsados dejó esa reyerta, pero el más afectado, hasta los momentos, parece ser el cubano Yasiel Puig. Actualmente funge labores de importado con la organización litoralense, con la que ha tenido una pletórica zafra, ganándose incluso una oportunidad de asistir al Spring Training con los Rays de Tampa Bay, lo que significaría su regreso a la pelota norteamericana.

Puig durante su trayectoria por Las Mayores se ha visto envuelto en varios problemas disciplinarios, lo que lo alejó del máximo nivel en la pelota profesional. Aunque con el paso de los años, la experiencia y jerarquía asumida en su carrera, se ha visto a un hombre sumamente talentoso y con ganas de superarse, dejando de lado esa actitud temperamental que tanto le afectó en sus mejores años.

Algunos medios de comunicación de Estados Unidos han difundido una parte de la trifulca entre Tiburones y Cardenales donde se observa a Yasiel como el culpable de la intensa pelea. Sin embargo, sabemos perfectamente que él no fue el precursor de esa refriega.

Todo apunta a una campaña de desinformación y difamación contra el slugger de los guairistas. Su agente, Lisette Carnet, ya ha salido a defender a su representado con un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter), pero es el propio Yasiel Puig quien se pronuncia ahora demostrando su inocencia.

"Ya no se que hacer, no hago nada, mantengo a todos calmados y de la nada me golpean en la cabeza", explica Puig en un comentario en la mencionada plataforma comunicacional. "Mi agente muestra todos los videos, sin embargo veo ahora lo que muestran de vuelta en EE.UU., de alguna manera soy yo comenzando la pelea, pero no es cierto", dijo.

"No me castigan porque no hago nada malo. No hombre. Basta ya. No puedo más. Por favor, basta", reitera el isleño. "No soy el tipo que quieres que sea. Escoge a otro, ya me has destruido bastante. Bateo más de .400, bateo un jonrón cada 9 veces al bate y estoy llevando a mi equipo al 1er campeonato en 37 años. Pero sí, Puig tiende a pelear", finalizó.

Para Yasiel Puig será fundamental mantener su imagen limpia de cara a los entrenamientos primaverales de la Gran Carpa, pues un hombre con ese historial de peleas, discusiones y problemas disciplinarios, no tendrá mucho margen de maniobra para equivocarse. Se nota el cambio radical en su carácter y manera de afrontar las situaciones, de hecho, el pelotero profesional Henry Urrutia también se ha percatado de ese ajuste personal.