LVBP: Teodoro Martínez habla sobre su 'pique' con Maikel García (+ Video)

Una de las adiciones de los Leones del Caracas de cara al Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional es Teodoro Martínez, quien, en su momento, vistió los colores de Tiburones de La Guaira.

Este domingo, los melenudos vuelven a medirse ante los escualos en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar' de La Rinconada, lo cual representa el segundo compromiso entre ambos equipos en postemporada.

Por este motivo, previo al juego, Martínez hace alusión a su incorporación con los capitalinos y realza la grandeza de la camisa del máximo ganador del beisbol venezolano: "Quiero estar aquí y quiero ganar aquí", declaró.

El jardinero oriundo de La Bueora ha participado en las entradas finales de los compromisos con Leones del Caracas como bateador y corredor emergente, registrando un turno en tres juegos disputados.

"Ellos (el cuerpo técnico) confían mucho en mi defensa. Gracias a Dios, he sido un buen defensor a lo largo de mi carrera", expresa Martínez, quien también recuerda las finales y campeonatos que ha disputado en la LVBP.

Cabe destacar que, recientemente, Teodoro Martínez tuvo un 'pique' en redes sociales con el pelotero de Tiburones Maikel García debido a que el tercera base hizo un comentario en tono de broma por el bigote del hombre de los Leones del Caracas.

Por supuesto, Martínez aclaró que se trataba de una broma, debido a que ambos peloteros son primos: "Nos queremos bastante. Cuando Maikel llegó a Tiburones, yo fui quien lo recibí y en La Sabana nos la pasamos juntos".

"Allí no hay una tiradera como tal, pero había que dejarle su recadito allí hasta que no logre su 'bichito'. Tiene que lograrlo primero", sentenció el jardinero, en referencia a que Maikel García aún no posee un campeonato en Venezuela.