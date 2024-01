LVBP: Ildemaro Vargas no pierde el optimismo pese al mal momento de Cardenales de Lara (+Video)

Estadio Monumental de Caracas.- Pésimo inicio el que ha tenido Cardenales de Lara en este Round Robin de la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Si los Tiburones de La Guaira están líderes y escapados en la primera posición, la realidad de Cardenales es diametralmente opuesta.

Los crepusculares no han dado pie con bola y han caído derrotado en los cuatro compromisos que han disputado, por lo que la presión crece y los demás equipos se alejan poco a poco en las primeras posiciones, lo que genera preocupación dentro del seno de la exigente y numerosa fanaticada cardenalera.

Ildemaro Vargas, capitán y segunda base del equipo, intenta mantener la calma para servirle de guía a los suyos en medio de un momento tan difícil, como dejo ver en un encuentro con los medios de comunicación.

"Nadie se ha echado para atrás. Estamos pasando un momento muy difícil pero nosotros vamos a seguir dando la pelea para salir de donde estamos", fue lo primero que el capitán cardenalero comentó a la prensa, al hablar sobre el negativo presente de Cardenales.

Vargas también habló sobre lo duro que ha sido para él y para el resto de sus compañeros el inicio desfavorable de Lara en esta postemporada. "Se siente mal porque soy un tipo de persona que le gusta competir. Se sabe que en este negocio se gana y se pierde, pero yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Me importa la camisa, me duele la camisa y no me gustaría pasar otra vez por lo de años pasados", confesó Ildemaro.

Por otro lado, Ildemaro Vargas confía en que los veteranos del equipo muy pronto mostrarán de qué están hechos. "Estamos en un slump, pero todo el mundo sabe el bateador que es Hernán Pérez, el bateador que es Gorkys Hernández. No están saliendo las cosas pero seguimos trabajando", acotó.