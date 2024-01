LVBP: Este es el ajuste que debe realizar Cardenales de Lara según Hernán Pérez (+Video)

Estadio Monumental de Caracas.- El presente no es nada bueno para Cardenales de Lara. El equipo crepuscular cayó el viernes ante Leones del Caracas en el Estadio Monumental, en un juego que tuvieron dominado durante la mayor parte del mismo, pero que culminó de manera increíble en favor de los locales.

De esta manera, los larenses acumulan récord negativo de cuatro derrotas sin triunfos, por lo que se ubican en la última posición del Round Robin y sus aspiraciones de pasar a la Gran Final de la temporada 2023/24 lucen cada vez más complicadas.

Sin embargo, los referentes del equipo no pierden la esperanza, como comentó Hernán Pérez, uno de los jugadores de más experiencia de Cardenales, quien cree que la suerte no los ha acompañado pero que de igual manera existen ajustes que tienen que ser realizados con urgencia para no perder el tren de la Final, como comentó ante los medios de comunicación.

Sobre el mal inicio, Pérez mantiene clara su postura. "Todo puede pasar, todo puede cambiar. No hemos jugado la mejor pelota, pero tenemos que salir a jugar duro y las cosas van a cambiar en algún momento", comentó.

Además, el utility criollo aseguró que pese a la presión que pudiera haber significado el clasificar como líderes, los crepusculares afrontan la postemporada con otra mentalidad. "Nunca nos consideramos favoritos. La Ronda Regular fue muy cerrada, esto es otra cosa, el beisbol de hombres. Tenemos que sentir la derrota, a veces de ganar uno se confía mucho", expresó Pérez.

Por otro lado, el antiguo MVP de la LVBP también resaltó qué es lo que debe mejorar su equipo. "Han pasado cosas que pasan en el beisbol, pero igual tenemos que hacer ajustes. Por ejemplo, estamos fallando mucho con corredores en posición anotadora".

Finalmente, Pérez comentó un poco sus sensaciones sobre lo que fue su rendimiento durante la Ronda Regular. "Le doy gracias a Dios por mantenerme sano. En el beisbol hay altas y bajas y yo considero que no tuve un buen año, no como estamos acostumbrados, pero ya estamos en otra ronda, hay que ganar ahora y no hay marcha atrás", sentenció.